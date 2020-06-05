«Никогда Лукашенко не выглядел таким испуганным, как сейчас» 5 5.06.2020, 11:36

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Фото: AFP

Пять советов от сторонника перемен.

Читатель телеграм-канала "Баста!" дал пять советов о том, что нужно сейчас делать сторонникам перемен.

"Никогда Лукашенко не выглядел таким испуганным, как сейчас, - пишет он. - Никогда! Ни в 2006, ни даже в наиболее опасных для него 2010 и 2017 годах. Кажется, даже мем про 3 процента немного завышает его реальную поддержку. Все против, все ненавидят.

Хочу поделиться мыслями, что нам делать, как победить.

Первое. Выходить на улицы. Всегда и везде. Быть на улицах. Работаешь – бери отпуск. Учишься – у тебя каникулы. Подставили же Сашу с выборами летом – все школьники студенты свободны. Не сидим дома. Центральные площади, места пикетов – везде. Пусть видит, пусть дрожит от страхе.

Второе. У всех есть знакомые силовики и чиновники. Разговаривайте. Не жалейте времени на это, убеждайте. Они его тоже ненавидят. Нужно, чтобы эта ненависть проявлялась в действиях. Нужно, чтобы они уже сейчас были на стороне народа.

Третье. Самоорганизуйтесь. Не ждите лидеров оппозиции – их трусливый дед боялся всегда и попытается нейтрализовать. Не ждите помощи из-за границы. Она будет только тогда, когда мы сами начнем решительно действовать. Обзвоните всех, кто есть в контактах в телефоне и мессенджерах. Поговорите с коллегами на работе. Убедите их быть с вами. Будьте лидерами.

Четвертое. Защищайте своих. Всегда и везде. Помогайте тем, кто уже на улицах, протяните руку тем, кто пока еще не верит в свои силы. Поддерживайте Сергея и боритесь за его освобождение. Не тратьте ни минуты своего времени зря. Ближайшие недели, а может и дни – решающие.

Пятое. Улыбнитесь друг другу и скажите секретный пароль "Стоп таракан". Победа близка".

Напомним, что сегодня в 18.00 Минске возле ГУМа состоится легальный пикет в поддержку Тихановских.

Полное расписание легальных пикетов за Сергея и Светлану Тихановских в Минске и городах Беларуси смотрите тут.

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