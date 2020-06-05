Раскрыта тайна оптической иллюзии с кроликом и вороном 5.06.2020, 11:50

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Почему люди видят разных животных?

Как запросто остановить работу всего офиса и сломать окружающим мозг? Все просто, пишите рецепт. Берем черного кролика (или белощекого ворона?), активно гладим его и снимаем процесс на видео. Потом выкладываем результат в соцсети, и — Бинго! — у вас джекпот из лайков, комментариев и репостов, а количество переломов мозга не поддается счету. И все (даже ученые!) упорно стараются разглядеть на видео ворона. Постойте, или все же кролика? Нет-нет, таки ворона… Но это не точно, пишет popmech.ru.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP — Dan Quintana (@dsquintana) August 18, 2019

Вы же уже прокрутили этот безобидный твитт годичной давности 148 раз? Не переживайте, нас таких миллионы. Причем, среди прочих, чья работа полностью остановилась из-за этого видео, есть зоологи, орнитологи, специалисты по кроликам и даже философы.

Специалисты по пернатым уверяют — на видео ворон с белым пятном на затылке вида сorvus albicollis. Крупный представитель рода, населяет скалистые и горные ландшафты в Восточной и Южной Африке. Вы можете увидеть шею птицы, когда человек гладит ее, и твердый, чуть приоткрытый от удовольствия клюв. И все бы ничего, но этот странный комментарий под видео: «Кролики любят, когда их гладят по носу».

Специалисты по лагоморфам (семейство, в которое входят кролики, зайцы и пищухи) ясности в ожесточенный спор не внесли. Уши, простите, клюв ворона на видео выдает именно птицу. Будь это кроличьими ушами, расположение было бы иное. При том, что все как один твердят, что перед нами ворон, надпись под видео сбивает напрочь с толку. И эта фраза явно побуждает некоторых людей интерпретировать объект на изображении как кролика.

Нынешняя картинка очень близка к известной оптической иллюзии XIX века об утке, которая выглядит как кролик, или о кролике, который выглядит как утка. Доктор философии, нейробиолог факультета психологии Университета Альберты Кайл Мэтьюсон в 2018 году провел исследование вокруг этого классического образа, чтобы увидеть, как наш мозг интерпретирует информацию с помощью текстовых и визуальных подсказок.

Примерно половина испытуемых увидела на изображении одно и то же животное — утку или кролика. Но когда Мэтьюсон говорил испытуемым: «Представьте, что утка ест кролика», — те с большей вероятностью видели утку справа и кролика слева. «Наши предубеждения о мире могут повлиять на то, как мы его видим», — говорит Мэтьюсон.

Эта особенность нашего восприятия заставляет нас видеть не только нашими глазами. Человеческий мозг устроен таким образом, что выдает заключение об увиденном на основе предыдущего опыта. Добавляет веселья и тот факт, что видео — не статичная картинка. Движение в кадре может быть важным сигналом о глубине и форме объекта. Кролика. Или ворона. Ну, вы сами уже решите…