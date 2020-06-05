закрыть
5 июня 2020, пятница, 13:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Стоп таракан!»: уже сегодня, Минск, ГУМ, 18:00

  • 5.06.2020, 12:19
  • 1,860
«Стоп таракан!»: уже сегодня, Минск, ГУМ, 18:00
Фото: onliner.by

Поддержать Сергея и Светлану Тихановских можно на легальном пикете в центре столицы.

Телеграм-канал «Баста!» напомнил, что уже сегодня в 18.00 Минске возле ГУМа состоится легальный пикет в поддержку Тихановских.

Полное расписание легальных пикетов за Сергея и Светлану Тихановских в Минске и городах Беларуси смотрите тут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Убей в себе винтик
Убей в себе винтик Ирина Халип
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00 «Обратный отсчет»
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»