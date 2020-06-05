«Стоп таракан!»: уже сегодня, Минск, ГУМ, 18:00 5.06.2020, 12:19

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Фото: onliner.by

Поддержать Сергея и Светлану Тихановских можно на легальном пикете в центре столицы.

Телеграм-канал «Баста!» напомнил, что уже сегодня в 18.00 Минске возле ГУМа состоится легальный пикет в поддержку Тихановских.

Полное расписание легальных пикетов за Сергея и Светлану Тихановских в Минске и городах Беларуси смотрите тут.

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