«Стоп таракан!»: уже сегодня, Минск, ГУМ, 18:00
- 5.06.2020, 12:19
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Поддержать Сергея и Светлану Тихановских можно на легальном пикете в центре столицы.
Телеграм-канал «Баста!» напомнил, что уже сегодня в 18.00 Минске возле ГУМа состоится легальный пикет в поддержку Тихановских.
Полное расписание легальных пикетов за Сергея и Светлану Тихановских в Минске и городах Беларуси смотрите тут.
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