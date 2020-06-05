«Тесты на COVID-19 проводим, но не пациентам» 2 5.06.2020, 12:18

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Частные медцентры Беларуси рассказали о работе во время эпидемии.

С приходом пандемии COVID-19 перед многими остро встал вопрос: где можно сделать тест на наличие вируса в организме? Пока что ни одна лаборатория не зарегистрировала у себя такой услуги, а проведение тестов без разрешения грозит лишением лицензии. Однако подобные вопросы поступают в лаборатории и медцентры ежедневно. Onliner побывал в четырех медцентрах и лаборатории и узнал, что изменилось с приходом коронавируса и кто в этой ситуации пострадал больше других.

Медицинская лаборатория «Синэво»

В апреле лаборатория «Синэво» начала выполнять тесты на COVID-19 для госучреждений здравоохранения в рамках приказа Минздрава. Однако разрешения на забор анализов у населения у «Синэво» нет.

— В стране такая ситуация, когда необходимо объединиться и помочь справиться с проблемой. Образцы с биоматериалом из поликлиник или больниц доставляют в лаборатории, за которыми они закреплены. В Беларуси таких частных лаборатории три: «Синэво», «Синлаб» и GravitaDiagnostic.

Лаборатории проводят тестирование образцов на наличие COVID-19, а потом выдают результаты той организации, от которой пришел запрос на анализ.

— Мы не можем делать тесты всем желающим. Хотя этот вопрос задают нам по несколько раз в день — интересуются возможностью выполнения тестов на наличие как самого коронавируса, так и антител к нему. Но в своей работе мы обязаны использовать только зарегистрированные наборы реагентов. Поскольку ситуация с коронавирусом развивалась очень стремительно, а производители еще не зарегистрировали свои наборы в Беларуси, то, соответственно, у нас нет оснований проводить такие анализы, а использование незарегистрированных грозит лишением лицензии. Но как только на территории Республики Беларусь будут зарегистрированы тесты, то «Синэво» сразу же подключится и начнет их делать.

В коммерческой лаборатории, где каждый желающий может сделать около двух тысяч различных анализов, отмечают, что этой весной спрос на исследования уменьшился, однако долго откладывать вопросы здоровья «на потом» не получилось, и сейчас наблюдается положительная динамика.

— Мы наблюдаем изменение спроса: на некоторые анализы — более специализированные (например, аутоиммунная или аллергическая панели) — спрос упал. А на обязательные, базовые тесты (например, общий анализ крови, развернутая биохимия), наоборот, вырос. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями необходимо контролировать через анализы состояние своего здоровья, ведь от их результатов зависит терапия, — объясняет директор лаборатории Юлия Гуляева.

Клиника женского здоровья EvaClinic

Ситуация в стране неожиданно увеличила спрос на частную гинекологию. В EvaClinic даже выросла продолжительность рабочего дня: сегодня учреждение здравоохранения работает с 7:30 до 23:00. Административный директор клиники Светлана Гаврилова объясняет это тем, что многие гинекологические отделения в больницах переквалифицировались в инфекционные, осталась лишь экстренная помощь.

В первый день, когда появилась информация об эпидемиологической ситуации в стране, в клинике установили современную систему дезинфекции и обеззараживания воздуха, которая исключает возможность заражения вирусами и бактериями, ввели масочный режим для сотрудников и клиентов, закупили индивидуальные средства защиты для врачей, установили сенсорные дозаторы с антисептиком и ввели термоконтроль клиентов на ресепшене.

— При записи клиента клиника уточняет, есть ли отклонения в здоровье в плане респираторного характера: кашель, насморк, чихание. Если такие симптомы наблюдаются, то просят перенести визит. Лишь первое время клиенты переносили визиты из-за паники, которая их окружила, однако это быстро восстановилось, — говорит Светлана Гаврилова.

Медицинский центр «Нордин»

С вопросами о тестировании на коронавирус в «Нордин» обращаются ежедневно. Однако клиника, как и все частные медцентры, не специализируется на лечении пациентов с этой инфекцией и не проводит тестирование на COVID-19. Главврач медцентра Людмила Семенова тоже отмечает изменение спроса на медицинские услуги во время эпидемии: клиенты предпочитают переносить плановые исследования, снизился интерес к эстетической хирургии. Например, провести УЗИ в медицинском центре стало проще, в некоторые дни запись сегодня на сегодня, хотя раньше клиенты ждали приема до нескольких дней. Однако сохранился высокий спрос на услуги по диагностике и лечению острых респираторных инфекций, обострений хронических заболеваний, а также на консультации психотерапевта.

Меры профилактики в «Нордин» применялись и до эпидемии, однако сейчас они усилены.

— Понимая серьезность и важность ожидания пополнения в семье, мы в особом режиме организовали проведение УЗИ плода, для женщин организован отдельный вход в медцентр, чтобы минимизировать контакт с людьми. Для персонала обязательно ношение средств индивидуальной защиты в зависимости от потенциальной вирусной нагрузки. Помещения общего доступа оснащены антисептиками с наглядной инструкцией по технике применения, установлено оборудование для обеззараживания воздуха, нанесена разметка по «дистанцированию» посетителей. Для постоянных клиентов центра лекарства длительного приема выписывает через кол-центр без посещения врача.

Центр эстетической медицины «ШайнЭст»

Спрос на дорогостоящие услуги центра, в том числе на косметологию, упал, однако пациенты, проходящие курс процедур (к примеру, лазерную эпиляцию), стараются регулярно посещать их. Большое количество отмен наблюдалось в апреле и начале мая. Кто-то находился на самоизоляции, кто-то переносил визиты по причине плохого самочувствия, также отменяли записи иностранцы.

— Спрос на услуги просел на 50% и более, но сейчас ситуация немного восстанавливается, — рассказывает заместитель директора по маркетингу центра Юлия Коробач. — Спрос на хирургию и пластические операции сохранился, но было много переносов записи. С учетом роста курса валют пациентам даже выгодно сделать пластику, так как цены в нашей клинике не менялись с 2017 года. Мы пристально следим за тем, чтобы работники не пренебрегали правилами безопасности, внимательно относимся к состоянию здоровья наших коллег и врачей. Каждый рабочий день начинается и заканчивается измерением температуры и выявлением признаков ОРВИ. Во всех помещениях действует «правило одного метра», предполагающее запрет на необязательный физический контакт, в том числе рукопожатие.

Стоматология «УмкаБелМед»

Из-за эпидемиологической ситуации в Беларуси плановая стоматологическая помощь временно не оказывалась, обратиться можно было только по острой боли. Это коснулось не только государственных, но и частных клиник.

— Острая боль — понятие растяжимое: оценить и предвидеть ее последствия сложно. Если, например, откололась пломба, отклеился брекет, то зуб не болит, но для предотвращения осложнения стоматологического лечения эта проблема требует быстрого решения. Поэтому в марте — апреле клиника работала по острой необходимости, принимая в первую очередь пациентов, находящихся на этапе незавершенного стоматологического лечения, — объясняет заместитель директора Ирина Героник.

С 27 апреля по 11 мая стоматология приостановила плановый прием пациентов. Для обслуживания пациентов с острой болью в клинике оставались работать дежурный врач и администратор, который принимал звонки, контролировал поток пациентов и переносил запись на май или июнь.

— Руководители стоматологии понимают, что потери при такой работе неизбежны. Но безопасность врачей, персонала и пациентов клиники для них в неоспоримом приоритете. Учесть все последствия режима работы клиники в новых условиях можно будет только со временем. Если сравнивать загруженность клиники в феврале и в марте, то очевидно, что посещаемость упала более чем на 50%. Соответственно, изменились и финансовые показатели работы. Многие врачи используют свои отпуска за предыдущие периоды или находятся в отпуске без содержания. Сложно сказать, когда мы вернемся к прежнему режиму работы, — рассказывает Ирина Героник.

Защитные экраны, маски и перчатки применялись в стоматологии и раньше. Из новшеств — респираторы, герметичные очки и одноразовые халаты, причем в марте было очень проблематично приобрети их у поставщиков. По коммерческим ценам (6 рублей за респиратор) средства удалось купить только на этой неделе, так как пришла крупная поставка из Китая. До этого удавалось находить респираторы лишь по цене от 15 до 30 рублей за штуку. В клинике пациентам и их сопровождающим измеряется температура тела, данные заносятся в специальный журнал.