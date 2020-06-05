«Один сотрудник был на ИВЛ две недели» 1 5.06.2020, 12:25

1,431

На минском заводе «Атлант» официально около 160 случаев коронавируса.

Во время пандемии на минском заводе холодильников «Атлант», до 160 работников получили положительный тест на коронавирус. Эта информация была подтверждена администрацией завода, передает «Радыё Свабода».

«За весь период, с конца марта, когда у нас появились первые заболевшие, и по сей день такая цифра вполне возможна. Было время, когда одновременно до 100 человек были на больничных, но сейчас такого нет, сейчас на больничном единицы», - сказал заместитель генерального директора «Атланта» Александр Малашко, но общей информации не дал.

По словам Малашко, пик заболевания на «Атланте» пришелся на начало и середину мая.

Представитель «Атланта» признался, что выявление больных работников продолжается, но «в гораздо меньшем количестве». Меры профилактики не отменили, поскольку «расслабляться не приходиться».

В марте стало известно о первых заболевших работниках одного подразделения «Атланта». Две недели спустя завод признал, что болезнь распространилась и на других, в том числе на основном конвейере, около 10 человек было заболевших, десятки отправили на карантин.

Где сейчас опасные места на заводе?

«Сейчас такая тенденция, что от рабочих на конвейере болезнь снова вернулась в отдельные кабинеты», - говорит Малашко. Собеседник также упомянул случай заболевания за пределами предприятия в Минске. «У нас есть в Стародорожском районе подшефное хозяйство. Так там выявили одного заболевшего. Боимся, чтобы больше не было, потому что придется закрыться».

По словам Александра Малашко, умерших от коронавируса на предприятии нет.

«Самый тяжелый случай - рабочий был на ИВЛ две недели; хорошо, что его спасли», - сказал заместитель генерального директора «Атланта».