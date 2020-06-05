Иранское судно затонуло у берегов Ирака 5.06.2020, 12:22

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Фото: IRNA

Корабль c грузом пошел ко дну в морском канале Хор Абдалла.

Иранское грузовое судно затонуло в территориальных водах Ирака, минимум один человек погиб. Об этом сообщило агентство IRNA в пятницу, 5 июня, пишет korrespondent.net.

Указано, что инцидент произошел еще во вторник. Грузовое судно под названием "Бехбехан" отчалило из иранского порта Хорремшахр и отправилось в иракский портовый город Умм-Каср. На его борту находились сотни тонн керамики и строительных материалов. Корабль по неизвестным причинам затонул в морском канале Хор Абдалла.

Отмечается, что экипаж судна состоял из семи человек, один из которых погиб, четверых удалось спасти. Еще двое пропали без вести – один гражданин Ирана и один гражданин Индии.

В данный момент Иран планирует присоединиться к операции иракских спасателей по поиску пропавших моряков.