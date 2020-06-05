Павел Северинец: Еще более двух месяцев до выборов, а у Лукашенко уже нервы сдают 4 5.06.2020, 12:34

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

«Саша три процента» в панике.

По просьбе корреспондента Русской службы «Голоса Америки» ситуацию в Беларуси прокомментировал сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. «В минувшее воскресенье в 12.00. тысячи людей приходят в центральные части городов, чтобы поставить подписи за тех, что олицетворяет перемены в стране. В Минске такая очередь составила два километра к пикетам Youtube-канала «Страна Для Жизни» Сергея Тихановского. Он ездил по всей стране и спрашивал людей, как им живется. Его канал имеет двести тысяч подписчиков. Его посадили в тюрьму во время подачи документов (кандидатом в президенты), и поскольку его документы не приняли, кандидатом выдвинулась его жена Светлана. И уже вторую неделю к сборщикам подписей за ее выдвижение в крупных белорусских городах стоят длинные очереди», – рассказывает Павел Северинец.

По свидетельству оппозиционного политика, недавно независимые белорусские СМИ провели опрос относительно шансов претендентов избраться на пост главы государства. И выяснилось, что за Лукашенко готовы проголосовать от 3% до 7% избирателей. Через несколько дней после этого было запрещено публиковать данные опросов в интернете. Арестам или крупным штрафам подверглись сборщики подписей не только за Тихановскую, но и за кандидатов от «Народной громады» и «Молодежного фронта». «Неделю назад Лукашенко предупредил, чтобы Тихановский был осторожнее с милицией. И вот совпадение – через 4 часа в Гродно произошла провокация, и блогера сажают в тюрьму. Но в результате очереди к пикетам за выдвижение его жены Светланы только увеличиваются», – свидетельствует сопредседатель «Белорусской христианской демократии».

Накануне ночью следственные группы провели обыск в доме Тихановских.

Тем не менее, сборщики подписей за оппозиционных кандидатов намерены продолжать свою деятельность и выходить с пикетами каждое воскресенье ровно в полдень. «Поэтому Лукашенко в истерике и cегодня он сказал: «Вы забыли, как Каримов в Андижане задушил путч, расстреляв тысячи человек? Ну, так мы напомним!» Это показывает, что еще более двух месяцев остается до даты так называемых выборов, а у Лукашенко уже нервы сдают», – считает белорусский оппозиционер.

«Поддержки в какой-то серьезной группе белорусского народа у Лукашенко просто нет. Поэтому и считается, что даже если разгонят эти пикеты или массовые мирные демонстрации протеста, то ответом будет национальная забастовка», – подытоживает Павел Северинец.

«Лукашенко нет в списке кандидатов, которых люди хотели бы видеть во главе государства»

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников полагает, что Лукашенко отправил в отставку правительство страны потому что «он в панике».

«Все знают, что у него нет кадрового резерва, все чиновники отбираются по принципу лояльности, а не профпригодности, поэтому никто давно уже ничего не ожидает от смены правительств. Он одних холуев меняет на других», – считает он.

В настоящее время, по свидетельству Санникова, наибольшие рейтинги среди кандидатов в президенты у Сергея Тихановского и у предпринимателя Виктора Бабарыко. Однако самого Тихановского на выборы не допускают, поэтому вместо него баллотируется его жена. «Своими кандидатурами они соединили разные слои белорусского общества, потому что Тихановского поддерживает, в основном, активный протестный электорат, а за Бабарыко люди, которые избегают резких движений, но также страстно хотят перемен. Поэтому против этих двоих и развязана кампания», – подчеркивает Санников.

«Сейчас идут массовые аресты политических активистов, цель которых – запугать их. Приходят с обыском к их родителям. Но народ, практически, уже сказал свое слово, и Лукашенко нет в списке тех кандидатов, которых люди хотели бы видеть во главе государства. Поэтому он и предпринимает такие действия», – резюмирует Андрей Санников.