По «делу Тихановского» задержали гродненского активиста Владимира Арцымана 1 5.06.2020, 12:50

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Владимир Арцыман

Фото: belaruspartisan.by

Активист был похищен неизвестными.

В Лиде задержан активист социал-демократической партии «Народная грамада» Владимир Арцыман. Об этом сообщает ПЦ «Весна». Подробности задержания сейчас выясняются.

«Народная грамада» сообщает, что активист был похищен неизвестными.

Напомним, вчера был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга. Его увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что мужчина задержан по тому же уголовному делу, что и Сергей Тихановский, и другие участники пикета в Гродно 29 мая.

Также была задержана координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Ольга Корякина. После обыска в квартире ее отпустили.

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Независимые СМИ отмечают, что против народного блогера была совершена провокация.

Было возбуждено уголовное дело о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ». Всего по уголовному делу о якобы насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после провокации на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после провокации на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. О местонахождении Сергея Тихановского ничего неизвестно.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным.