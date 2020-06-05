В России «потеряли» миллиард гектаров леса 5.06.2020, 13:01

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Площадь «потерянных» лесов сравнима с территорией Бразилии.

Более 84% лесного фонда России не имеют достоверного отражения в государственных базах учета лесных ресурсов. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверок эффективности расходования средств на лесоустройство в стране, пишет finanz.ru.

При том что общая площадь лесов в стране, по данным Рослесхоза, оценивается в 1,145 млн га, о состоянии лесного фонда на площади 967 млн га у государства «нет достоверной информации», говорится в отчете СП, опубликованном в четверг.

Площадь «потерянных» для госучета лесов сравнима с территорией Бразилии. Давность 84,4% материалов по лесоустройству превышает 10 лет, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов, равно как и достоверная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране.

«Особенно данная проблема актуальна для субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где давность лесоустройства на землях лесного фонда свыше 10 лет составляет 93,3% и 96,6%, соответственно», - говорится в докладе СП.

Действующим законодательством не установлено требование, согласно которому объектом аренды в целях заготовки древесины могут быть только лесные участки, в отношении которых имеются актуальные материалы лесоустройства. В результате возникают риски незаконной рубки.

Результатом становится незаконная вырубка. «На протяжении последних 10 лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16-17 тыс. единиц в объеме 1,3 млн кубических метров в год. Сумма нанесенного ущерба - в среднем 11-12 млрд рублей ежегодно», - писала Счетная палата в декабре прошлого года.

Почти половина площади незаконно вырубленных лесов в 2018 году зафиксировано на территории Иркутской области - 0,6 млн кубометров с ущербом 4,4 млрд рублей. К такой ситуации привели низкий уровень контроля со стороны правоохранительных органов, несоблюдение нормативов патрулирования сотрудниками лесной охраны, недостаточное урегулирование деятельности пунктов приема, хранения и отгрузки древесины, отсутствие достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами, перечисляла СП.

Для актуализации сведений о лесах в полном объеме потребуется от 14,5 млрд рублей при выполнении работ дешифровочным способом (15 рублей за га в среднем) до 83,2 млрд рублей при выполнении работ глазомерным способом (86 рублей в среднем), оценивает ведомство.