Ученые нашли максимально точные копии Солнца и Земли 1 5.06.2020, 13:01

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Изображение: M. Weiss/CfA

Открытие стало сенсацией в исследованиях космоса.

Более чем из 4000 известных на сегодня экзопланет большинство — газовые гиганты, подобные Юпитеру или Нептуну. «Суперземель» — планет земного типа, массой превышающих нашу не более чем в 10 раз — открыто лишь нескольких десятков. Еще меньше из них находятся на таком расстоянии от своей звезды, при котором на их поверхности сохраняется умеренная температура, позволяя удерживать жидкую воду и обеспечивая условия для развития жизни. И все известные потенциально обитаемые планеты находятся на орбите близ красных карликов, пишет naked-science.ru.

Такие звезды — самые распространенные в Галактике, однако подходят ли они для жизни, остается неясным. С одной стороны, красные карлики сохраняют стабильность в разы дольше таких звезд, как наша, давая эволюции огромный запас времени. С другой — их излучение слабее и большей частью приходится на низкоэнергетический инфракрасный диапазон.

Для того чтобы получать достаточно тепла, планете придется двигаться по очень близкой орбите, где она будет испытывать мощное воздействие приливных сил из-за гравитации карлика. Возникающие при этом деформации планеты могут запускать постоянный и гиперактивный вулканизм. Кроме того, время от времени красные карлики выбрасывают исключительно мощные вспышки: расчеты показывают, что они способны полностью стерилизовать поверхность близкорасположенных планет.

Впрочем, недавно астрономам из германского Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка удалось обнаружить первую потенциально обитаемую планету, расположенную в системе звезды солнечного типа. Находящийся на расстоянии чуть больше 3100 световых лет желтый карлик Kepler-160 имеет массу в 0,9 массы Солнца, радиус — 1,1 его радиуса, а светимость практически такая же, как у Солнца.

До сих пор у нее были известны две экзопланеты, обе существенно крупнее Земли и на слишком близких к звезде орбитах: судя по всему, это испепеленные, раскаленные миры. Однако в новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, Рене Хеллер (René Heller) и его коллеги сообщают о еще двух кандидатах, на присутствие которых указывают отклонения в движении известных планет.

Одна из них, гигантская Kepler-160d, не проходит на фоне диска своей звезды, поэтому не была замечена в данных предыдущих наблюдений. Но куда интереснее оказалась другая — KOI-456.04, радиус которой оценивается всего в 1,9 радиуса Земли, причем полный оборот по орбите она делает за 378 суток. Таким образом, KOI-456.04 удивительно близка к нашему привычному миру и сама по себе, и по характеристикам своей звезды. По словам астрономов, до сих пор не было известно ни одной подобной далекой системы.

Стоит добавить, что расчеты, обнаружившие KOI-456.04 в архивных данных, еще недостаточно надежны — и она остается в статусе кандидата вплоть до новых наблюдений. Авторы работы надеются, что сделать это поможет европейская миссия PLATO — новый космический телескоп для поиска экзопланет, который готовится к запуску в 2026 году и нацелен на обнаружение именно «суперземель».