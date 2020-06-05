Коронавирус бушует во многих городах Беларуси 5.06.2020, 13:09

Последние данные по городам.

Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают о новых очагах Covid-19 по всей стране. Во многих городах коронавирусных больных не учитывают и не лечат. Есть умершие.

Слуцк

"В Слуцке с подозрением на "корону" госпитализировали сотрудника Следственного комитета с семьёй", - сообщает подписчик.

Дзержинск

"Заболела дочка коронавирусом в садике, симптомов никаких нет, тест положительный. Живём мы в общежитии города Дзержинска на Маркса, 10. В итоге, ребёнка с женой в Копыльскую больницу положили, а меня, как контакт первого уровня, отправили в Загорье. Весь этаж тоже самоизолировали, всех развозят, при этом тесты у нас не брали", - пишет читатель.

Заславль

"Город Заславль. Медработники нашего города болеют "короной". Вынуждены работать, их некому заменить. Тем самым разносят заразу сами", - сообщает подписчик.

"Заславль, улица Советская дом 63. Приезжали вечером с проверкой. В масках, без спецодежды", - пишет читатель.

Солигорск

"В понедельник в Солигорской инфекционной реанимации скончался 41-летний работник ОАО "Беларуськалий". В заключении о смерти - сердечная недостаточность", - сообщает подписчик.

Могилев

"Город Могилев, улица Полевая, 6, магазин "Светофор". У работника выявлен "ковид". Несколько сотрудников на изоляции, остальные работают как ни в чем не бывало. Санстанция приехала, побрызгала раствором и открыла магазин для посетителей! Эмоции зашкаливают от бездействия нашей системы и отношения к обычным людям, бабушкам, беременным и другим, которые там подцепят инфекцию", - пишет читатель.

Ивье

"Сотрудник Ивьевского райсиполкома - с подтвержденным вирусом", - сообщает подписчик.

Гродно

"В Гродно тоже вспышка с понедельника, больницы заполнены, за день контактные группы не успевают объезжать все адреса, в поликлиниках - путаница", - сообщает подписчик.

Чечерск

"Чечерск. Винзавод закрыл один из цехов из за положительного теста на "корону", - пишет читатель.

Жлобин

"Моя мама живет в Жлобине, работает в музее. Он там один. С ней так же работают научные сотрудники. 2 июня одна из работниц заболела, сделали тест - подтвержден Covid-19. Отправили на карантин ее с семьёй. Но проблема в том, что музей не закрыли он продолжает работать", - сообщает подписчик.

Гомель

Гомель. Гражданская жена отца лежит в больнице, тест положительный, отец ходит на работу, на "Гомсельмаш". Никто даже не звонил, не приезжал. В больнице сказали, что лучшее лекарство - по 50 грамм в день употреблять", - пишет читатель.

Ельск

"В Ельске многим выписывают таблетки от бронхита и трахеита по 50 рублей. Людей дурят тем, что не признают "ковидных" пациентов. Таблетки не помогают, пью целую неделю. Прихожу в больницу, мне для проверки бронхита берут кровь из пальца и вены. Не говорят о том, что в итоге получилось. За неделю температура часто подскакивает до 39 градусов, есть слабость, одышка и головокружение. Вот как теперь лечат коронавирусных больных", - сообщает подписчик.

Барановичи

"Заболела свекровь, кашель, температура. Вызвала врача, дали направление на анализы, снимок. Спросила про тест, сказали в Барановичах тестов нет. Если это корона, и знать не будешь, вот оно и распространение", - пишет читатель.

Брест

"Брестское райпо. Несколько человек лежит в больнице с "короной", пневмонией, кто контактировал - на самоизоляции. Кабинеты полупустые", - сообщает подписчик.

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