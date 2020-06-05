«Лукашенко говорил, если народ попросит, он уйдет. Вот народ приходит и просит» 1 5.06.2020, 13:12

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ФОТО: BELSAT.EU

Что говорят минчане, которые стоят в очереди за свободой.

Журналист «Радио Свобода» днем 4 июня провел прямую трансляцию около Комаровского рынка, где проходит пикет по сбору подписей за кандидатов в кандидаты президента Беларуси. Он подходил к людям, которые стояли в очереди, и задавал им разные вопросы. Журналист спрашивал, привезли ли их сюда организованно на автобусе или джипе, в какой раз они пришли на пикет поставить подпись, а также просил прокомментировать высказывания Лукашенко про малую и большую карусели людей на пикетах. Также он задавал уточняющие вопросы, пишет «Брестская газета».

Один из мужчин, который стоял в очереди, рассказал, что прийти поставить подпись его подтолкнуло последние новости, касающиеся блогера Сергея Тихановского.

«Я приехал сам с работы. Сейчас уже не слушаю Лукашенко. Мне иногда стыдно, что у нас в стране такой президент. Слушаешь его выступления и краснеешь до самых ушей. Я не состою ни в каком политическом движении. Просто интересуюсь и давно наблюдаю за политикой. Уже достало, невозможно жить. Жизнь ухудшается, экономика и заводы останавливаются, предприятия закрываются. Большего всего меня подтолкнуло прийти сюда последняя провокация против Тихановского», – рассказал мужчина в очереди.

Обыск на даче Сергея Тихановского и найденные 900 тысяч долларов мужчина назвал позором для страны и сказал, что не удивится, если правоохранители найдут там и миллион долларов.

«Это вброс ложной информации, чтобы меньше людей приходило подписываться за Тихановскую. Я думаю, люди продолжат приходить и ставить подпись за кандидатов. Сам я еще подпишусь за Бабарико, потому что нужно поддерживать и оппозиционных кандидатов, даже если они от протеста. Лукашенко всегда говорил, что если народ попросит, то он уйдет. Вот народ приходит на пикеты и просит», – подытожил неизвестный мужчина.

Одна из девушек из очереди тоже считает, что найденные 900 тысяч долларов Сергею Тихановскому подбросили.

«Я слышала и про провокации, и про то, что сейчас происходит. Это уже надоело. Не хочется уезжать из Беларуси. Хочется, чтобы что-то поменялось. Конечно, на дачу Сергея Тихановского подкинули эти деньги. Слышала, что поехали к нему в офис на обыск во второй или уже третий раз. Сейчас, естественно, и там что-то найдут. Я уверена, что это все провокация. Мой молодой человек уже подписался, его родители тоже собираются это сделать. Моих бабушку и дедушку, к сожалению, никак не переубедить. Они не верят во все это и говорят: «а что лучше будет? Вы не знаете кандидатов». Они не верят в будущее», – считает девушка.

Еще один молодой человек, который стоял в очереди, рассказал, что он подписывается не за кандидатов, а против Лукашенко.

«Я приехал на своей машине, сам. За Цепкало подписался на своем районе, а сейчас собираюсь поставить подпись за Тихановскую. Я первый раз здесь, раньше не стоял в очереди. Слушать высказывания Лукашенко – трата времени. Я его не слушаю. Я вижу, сколько народа приходит на пикеты. Мы можем стать свидетелями, как изменится власть, а можем и не стать – я не экстрасенс. Я подписываюсь не за кандидатов, а против Лукашенко. Я не состою ни в каких политических партиях», – высказал свою точку зрения молодой парень.

Молодая девушка из очереди тоже подтвердила, что пришла сама и ее никто организованно не привозил на джипе или автобусе.

«Я надеюсь что-то изменить, сделать какой-то маленький вклад. Сегодня у меня выходной, поэтому пришла подписаться за Цепкало, Тихановскую и Бабарико», – рассказала девушка.

Член инициативной группы Светланы Тихановской рассказал, что уже нет смысла бояться задержания.

«Я совсем недавно стал членом инициативной группы. Пикет около Комаровского рынка начинается примерно с 11.30 и заканчивается к 22.00 каждый день. Я мониторю информацию и когда иду сюда собирать подписи, то просто смиряюсь с тем, что, возможно, будет какая-то провокация и возможное задержание. Мне кажется, что бояться уже нет смысла. Я сижу и собираю подписи – это законно», – пояснил молодой человек.

Еще одна девушка, которая стояла в очереди, рассказала, что пришла поставить подпись, чтобы что-то изменить.

«Я сама приехала. Сегодня пришла сюда первый раз поставить подпись, потому что меньше людей – все-таки будний день, безопаснее. Хочу поставить подпись, потому что мне кажется, что что-то можно изменить. Я хочу, чтобы все было честно, чтобы были справедливые выборы, чтобы налоги шли не на какой-нибудь новый бронированный лимузин, а туда, куда надо. Хочу, чтобы снизились цены на бензин. Я езжу на мотоцикле, меня не устраивают цены, зная, что стоимость нефти очень упала. У нас цены стали ниже всего на пять копеек. Я считаю, что это неправильно», – пояснила девушка.