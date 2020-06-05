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Помощник госсекретаря США: Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

  • 5.06.2020, 13:17
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Помощник госсекретаря США: Россия должна «убираться с Ближнего Востока»
Дэвид Шенкер
Фото: «Голос Америки»

Дэвид Шенкер считает, она играет там «деструктивную роль».

Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль», считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер, передает «Голос Америки».

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», - заявил Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Говоря о «соперничестве великих держав» в регионе, помощник госсекретаря отметил, что США «не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают».


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