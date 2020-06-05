Новые очаги коронавируса выявлены в Минске 5.06.2020, 13:34

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

«Скорые» приезжают к белорусам по всей столице.

Новые очаги Covid-19 зафиксированы в Минске, передает телеграм-канал «Баста!».

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