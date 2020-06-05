закрыть
5 июня 2020, пятница, 15:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новые очаги коронавируса выявлены в Минске

  • 5.06.2020, 13:34
  • 3,121
Новые очаги коронавируса выявлены в Минске
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

«Скорые» приезжают к белорусам по всей столице.

Новые очаги Covid-19 зафиксированы в Минске, передает телеграм-канал «Баста!».

Улицы Притыцкого, 124, Беломорская, 16, Скрипникова, 25, Панченко, 76, Брестская, 78, Руссиянова, 12, Мирощниченко, 16/1, Надеждинская, 15/1, Партизанский проспект, 46.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Убей в себе винтик
Убей в себе винтик Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00 «Обратный отсчет»