Украинцы не хотят уезжать в РФ даже с гражданством и $100 000 подъемных 9 5.06.2020, 13:44

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Опубликованы результаты опроса.

Всего лишь 6% украинцев готовы переехать жить в РФ при условии получения российского гражданства. Этот показатель вырастает почти вдвое - до 11,2%, если вдобавок эмигранту дадут $100 000 "подъемных" на новом месте. Такие результаты опроса показал Киевский международный институт социологии, передает liga.net.

Больше всего людей готовы уехать жить на территорию страны-оккупанта среди жителей Донбасса (17,3% опрошенных). На юге таких 15,3%, на востоке в целом - 8%. В центре Украины на такой шаг готовы 3,9% респондентов, на западе - лишь 1,7%.

При условии "плюс $100 000" показатели меняются так: Донбасс - 26%, юг - 19,3%, восток - 14%, центр - 8,7%, запад - 5,2%.

В США или Евросоюз даже без "подъемных" ста тысяч долларов готовы перебраться жить куда больше украинцев, если дадут американский паспорт или гражданство какой-либо из стран ЕС. Более того, процент желающих пойти на такой шаг плюс-минус одинаков во всех регионах Украины, за исключением Донбасса - там в США/ЕС хотят меньше других.

Распределение такое: восток - 28,1% опрошенных уехали бы в США/ЕС, центр - 28,0%, юг - 27,9%, запад - 27,6%. Конкретно Донбасс выделяется показателем в 15,6%.

Опрос 26–30 апреля 2020 года проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов. Опрошены 1507 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - от 0,5% до 2,6%.