COVID-19 выявлен в Военной академии 5 5.06.2020, 14:10

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ФОТО: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

В санчасть забирают только тех, у кого повышенная температура.

Вспышка Covid-19 в Военной академии. В санчасть забирают только тех, у кого повышенная температура, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Мой сын учится в Военной академии в Минске, - пишет читатель. - У ребят с курса появились явные признаки коронавируса. В санчасть берут только тех у кого есть температура, остальные ходят на пары, в столовую, баню и заражают других. Живут в казармах, которые похожи на конюшни! Никакой изоляции и конечно же никаких тестов.

Вот такое отношение к будущим военным! За что уважать нашу страну?"

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