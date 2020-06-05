Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
- 5.06.2020, 14:13
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Президент Украины уволил Валерия Евдокимова с этой должности.
Владимир Зеленский в пятницу своими указами сменил руководителя Службы внешней разведки Украины. В частности, на эту должность президент назначил Валерия Кондратюка.
Об этом свидетельствуют указы Зеленского на сайте Офиса президента Украины.
"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе №211/2020 от 5 июня.
А другим указом №212/2020 президент назначил Валерия Кондратюка главой этого ведомства.
Так, в сентябре 2019 года Зеленский уволил Кондратюка с должности заместителя главы Администрации президента Украины. Его назначил еще пятый президент Петр Порошенко.
Отметим, Кондратюк работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ.
В период с 2014 по июль 2016 года был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 года возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины.