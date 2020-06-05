закрыть
5 июня 2020, пятница, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктор Бабарико обратился к офицерам

7
  • 5.06.2020, 14:37
  • 7,967
Виктор Бабарико обратился к офицерам
Виктор Бабарико
Фото: belgazprombank.by

Мы должны вернуть понятие офицерской чести.

4 июня претендент на пост президента Виктор Бабарико встретился с членами своей инициативной группы в Витебске. Один из вопросов касался «людей в погонах».

- Добрый вечер, меня зовут Павел, я член инициативной группы. Виктор Дмитриевич, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: как вы относитесь к людям в погонах? Потому что я сам офицер запаса.

- Люди в погонах — это люди, которые имеют, в отличие от многих у нас, понятие офицерской чести. То унижение, которое сейчас испытывают офицеры от власти — тыканье, генералы боятся глаза поднять от стола… Как они могут смотреть в глаза противнику или в глаза своей семье после этого? Поэтому, я считаю, создание условий, при которых офицер четко понимает, что есть профессия — защищать родину. Профессия защищать родину — достойная, профессия защищать людей — достойная. И поэтому нужно восстановить понятие офицерской чести, уважения к этой профессии, и чтобы офицеры наши гордо смотрели на мир и гордо смотрели в глаза своим детям», — сказал Виктор Бабарико.


популярное за неделю

Мнение

Убей в себе винтик
Убей в себе винтик Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00 «Обратный отсчет»