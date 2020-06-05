В Польше рассказали о рекорде ЕС по трудовым мигрантам 5.06.2020, 14:39

1,740

Больше половины всех рабочих виз в Евросоюзе получают украинцы.

Более половины (60%) рабочих виз, которые Евросоюз выдает по всему миру, были польскими визами в Украине, сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в пятницу, 5 июня, пишет korrespondent.net.

По его словам, после введения карантина большинство трудовых мигрантов остались в Польше и только 5% вернулись в Украину.

Он напомнил, что в конце мая была возобновлена работа польских консульских отделов и визовых центров в Украине.

"Приведу последние данные, которые у меня есть: с момента возобновления работы визовых центров и консульств мы приняли 16 тысяч прошений от украинцев о предоставлении им рабочих виз. В среднем, мы сейчас выдаем визу на следующий день, ведь это очень облегченный процесс и приоритетное дело", - сказал посол.

Кроме того, Цихоцки отметил увеличение потока трудовых мигрантов в Польшу.

"Статистика свидетельствует о том, что украинцы довольны работой в Польше. Ежегодно увеличивается количество граждан Украины, которые у нас работают. Я понимаю, что есть индивидуальные плохие истории, но в целом ситуация полезна и для нашей экономики, и для украинских семей, которые приобщаются к финансовым трансферам из Польши, других стран. Это взаимнополезно", - подчеркнул он.

Ранее Цихоцки сообщал, что в Польше сейчас находится примерно миллион украинских трудовых мигрантов, а 180 тысяч уехали домой из-за пандемии.

По данным статведомства Польши, только 160 тысяч украинских трудовых мигрантов решили выехать из Польши после начала эпидемии коронавируса. При этом в апреле число официально трудоустроенных работников сократилось почти на 30% по сравнению с декабрем 2019 года.