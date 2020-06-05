закрыть
5 июня 2020, пятница, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На белорусско-украинской границе задержали двух мужчин и 500 попугаев

  • 5.06.2020, 14:56
  • 1,375
На белорусско-украинской границе задержали двух мужчин и 500 попугаев
Фото: gpk.gov.by

Двое граждан Украины переходили пешком и без документов.

На участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пешком переходили границу без документов — зато с попугаями. Подробности рассказали в Госпогранкомитете Беларуси, пишет tut.by.

Украинцы тащили на себе коробки, в коробках кто-то щебетал. Оказалось, там 500 попугаев.

Нарушителей границы отправили в ИВС. Птиц — в ветеринарную службу, после чего передали сотрудникам таможни.


популярное за неделю

Мнение

Убей в себе винтик
Убей в себе винтик Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00 «Обратный отсчет»