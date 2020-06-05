На белорусско-украинской границе задержали двух мужчин и 500 попугаев 5.06.2020, 14:56

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Фото: gpk.gov.by

Двое граждан Украины переходили пешком и без документов.

На участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пешком переходили границу без документов — зато с попугаями. Подробности рассказали в Госпогранкомитете Беларуси, пишет tut.by.

Украинцы тащили на себе коробки, в коробках кто-то щебетал. Оказалось, там 500 попугаев.

Нарушителей границы отправили в ИВС. Птиц — в ветеринарную службу, после чего передали сотрудникам таможни.