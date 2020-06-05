Александр Тамкович: Детям Лукашенко стоит вспомнить судьбу дочери Каримова Александр Тамкович

5.06.2020, 15:05

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Александр Тамкович

Вспомним, ребята, мы Узбекистан.

Несмотря на зомбирующе-радостные заявления официальной пропаганды о том, что «коронапсихоз» скоро кончится и быстро наступит «прекрасное далеко», лично мне в это не особо верится. И совсем не потому, что по натуре я пессимист. Просто в нынешней ситуации позволю себе быть информированным оптимистом.

Хотя бы немножко.

Начну тоже с радости по поводу того, что относительно борьбы (очень хочется взять это слово в кавычки, да смертность среди врачей не дает) с коронавирусом, Беларусь окончательно перестали связывать со Швецией. Слишком уж неприятными для лозунгов властей получаются сравнения.

Особенно, если немного подумать.

Нет смысла еще раз рассуждать о том, сколько вопросов вызывает статистика Минздрава Беларуси, однако даже она наглядно свидетельствует о том, что мы опять пошли «своим путем».

Взять хотя бы цифры о количестве заболевших коронавирусом. Каждый день они меняются и вряд ли полностью объективны, но даже при этом можно констатировать – по количеству заболевших мы давным-давно обогнали шведов.

Судите сами.

По данным на 4 июня в Швеции их насчиталось 40803 человека, а в «процветающей» Беларуси заболело 45 981, то есть разница составляет 5178 человек не в нашу пользу . При этом надо учитывать, что шведов значительно больше, чем белорусов.

На начало этого года их было 10 257 452 человека , нас -- 9 408 400, а сейчас и вовсе разница приближается к миллиону.

Это при том, что к моменту начала правления Сами-Знаете-Кого население Беларуси составляло 10,227 миллиона человек, а шведов тогда было всего 8,781.

Никого не хочется расстраивать, потому обязуюсь в дальнейшем обходится без цифр и упоминания про то, что шведы уже не в первый раз (публичное дезавуирование не счет) пожалели о выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.

Дескать, тогда бы умерло на порядок меньше людей и спасти экономику было бы гораздо проще.

Именно экономика, на мой взгляд, и стала главным мотиватором действий белорусских властей. Другой вопрос -- удалось ли ее таким образом спасти?

По мнению многих (объективных) экономистов – нет. И скоро (через два-три месяца) всем нам будет очень больно. Временное исключение могут составить только те, кто живет в «Дроздах»…

Европа постепенно выходит из коронакарантина, и вряд ли европейцы (как кто-то надеется) кинутся «купляць беларускае» и спасать нашу экономику. В первую очередь они будут спасать свою.

То же самое сделает и Россия.

На мой взгляд, этот момент и стал отправной точкой наблюдаемого сегодня в Беларуси вирусно-электорального гамбита. Напомню, в шахматах гамбитом называют жертву какой-то фигуры (чаще всего пешки) ради получения позиционного преимущества, которое в конечном итоге может обеспечить победу.

В переносном смысле гамбит (как у Акунина) может быть турецким, но в данном случае он чисто белорусский.

Выбирая между здоровьем белорусов и спасением национальной экономики, власть предержащие, точнее Сами-Знаете-Кто, выбрали второе. Иначе «жрать будет нечего».

Насчет последнего было явное лукавство, ибо запасов хватило бы минимум на несколько месяцев. А вот насчет экономики -- будем посмотреть.

По моему глубокому убеждению, она и определит решение по конкретной персоне руководителя страны. На предстоящих 9 августа президентских выборах, скорее всего, Сами-знаете-кто власть удержит, но не победит.

Во всяком случае, кадровые ротации с очевидным усилением спецслужб, как и угроза насчет узбекской бойни говорят именно об этом.

Только вот дальше что?

Ружейное масло, как говорится, на хлеб не намажешь…

То, что на этот раз с «элегантной победой» будут проблемы, ясно уже сейчас.

Второй день хожу на Комаровку с паспортом. Хочу оставить свой автограф инициативным группам. Второй день вижу длинные очереди у подписных столов.

А любителям пострелять, я бы хотел напомнить о трагической судьбе Николае Чаушеску, которого вместе с женой Еленой расстреляли те же самые «силовики», которых он послал утопить в людской крови непокорный Тимишоаре.

Кроме того, на месте Дмитрия, Виктора и даже Николая Лукашенко (раз их отец так любит вспоминать покойного Ислама Каримова) я бы задумался над грустной судьбой дочери Ислама Абдугани́евича Гульнары Каримовой, которая оказалась в тюрьме, как только власть в Узбекистане сменилась.

Если народ этого не захочет, не спасут ни колючая проволока вокруг резиденции, ни милиционеры с проститутками. А он может не захотеть, когда «жрать», действительно, будет ни нечего, а не за что.

Тогда вспомнят и «статистику по коронавирусу» и запрет на замеры всяких рейтингов, ибо даже, если поручить их считать гражданке Ермошиной, оные реально не вырастут.

К слову, лично я не удивлюсь, если для спасения того, что у людей называется кожным покровом, нынешняя власть не только прикажет «народцу» «больше трех не собираться», но и вообще не позволит выходить на улицы всем, кроме членов «Белой Руси» и БРСМ.

Такое впечатление, что «наверху» не хотят понять -- есть вещи, которые указами Лукашенко не запретишь.

Особенно свежие могилы...

Александр Тамкович, belaruspartisan.by