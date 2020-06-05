ЕС продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 июля 5.06.2020, 15:22

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Внутренние границы Евросоюза могут открыться раньше.

Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.

Об этом во время пресс-конференции сообщила еврокомиссар по внутренним делам Юлва Иогансон, передает hromadske.ua.

«Продление запрета на въезд из-за границ ЕС продлили до конца месяца (июня — ред.), чтобы создать надлежащие условия для постепенного открытия границ после этого», — отметила она.

Также она добавила, что такие шаги должны быть скоординированными и осуществляться на недискриминационной основе.

В то же время, запрет не коснется Великобритании (которая уже не является членом ЕС), но ее граждане должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию при въезде в Евросоюз.

Что касается открытия границ внутри ЕС, то профильные министры договорились достичь этого уже к 15 июня. Ранее еврокомиссар Иогансон выразила надежду, что этого удастся достичь до конца текущего месяца.

Напомним, запрет на въезд в ЕС из-за эпидемии коронавируса ввели еще в середине марта. Он должен был продолжаться 30 дней, после чего его несколько раз продлевали.

При этом под запрет не попадают люди, которые постоянно проживают в ЕС, граждане стран-членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Кроме того, въезд в Евросоюз позволяют медикам и исследователям, а также людям, перевозящим товары, и пограничникам.

В то же время отдельные страны ЕС уже начали объявлять об открытии границ для иностранцев. Так, Италия сделала это одной из первых — 3 июня. А Греция готова принимать туристов уже с 15 июня.

Напомним также, что еще 13 мая Европейская комиссия подготовила проект решения о постепенном снятии внутренних ограничений на передвижение, введенных в связи с пандемией коронавируса. Так в ЕС планируют оживить сектор перевозок и туризма, которые понесли значительные убытки.