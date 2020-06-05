Белоруска обратилась к милиционерам 5.06.2020, 15:30

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Если вы выйдете против Лукашенко, вас поддержат абсолютно все.

"Мужчины! Я призываю вас, будьте ими! Я всё ещё в вас верю, как женщина, которая очень любит свою страну!" Подписчица -телеграм-канала “Баста!” обратилась к белорусам, которые работают в силовых структурах.

"У меня просто крик души! - пишет она. - Сколько будет продолжаться этот цирк, трагикомедия, превращающаяся в беспредел? Чтобы поменять нашу страну, нужно начать с госструктур. Ведь там тоже есть человечные и умные люди! Не все нежные, хрупкие и продажные. Неужели вам спится спокойно после выполнения этих бесчеловечных приказов, которые нарушают законы РБ и права человека на счастливую жизнь!?

Мы, простые люди, жертвуем своей свободой, работой, семьями ради счастья всех жителей Беларуси, и вашего - тоже! Если вы выйдете против Лукашенко, вас поддержат абсолютно все! Слышите!?

Смотрите, как зашевелился таракан. Вот сейчас у него начался психоз. Он творит беззаконие, и вы своими руками, ломаете судьбы борцов за наш с вами мир и счастье. Вы не думаете о семьях тех, кто пострадал за эту борьбу. У Сергея маленькие дети, жена, мать. А ведь через некоторое время судьба может поступить также и с вами. И до вас никому не будет дела, и этот ваш "закон" может обернуться катастрофой. Даже если вы стоите у большой власти, это временно. И когда вы её теряете, вы становитесь никому не нужны. Ваши друзья с вами, пока вы что-то можете. Впрочем, как и в жизни: есть потенция - есть женщины; нет - никому вы не нужны.

Мужчины! Я призываю вас, будьте ими! Я всё ещё в вас верю, как женщина, которая очень любит свою страну!

Мы - Сергей Тихановский. Стоп таракан!"

Напомним, сегодня в 18:00 возле ГУМа в Минске пройдет пикет с требованием освободить Сергея Тихановского и других политзаключенных. Берите тапки и приходите!

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