Свинцовый хомут 6 Александр Волынский

5.06.2020, 15:48

4,639

Фото: svaboda.org

Несмываемый анонсировал запуск первого энергоблока на Островецкой АЭС.

Тут пишут, что несмываемый анонсировал запуск первого энергоблока на Островецкой АЭС. У меня сразу возник вопрос: а куда девать эту электроэнергию? Потребление за последние несколько месяцев просело настолько, что впору вспомнить об ушлых китайцах с их не самыми плохими ветряками. Боюсь, что повесят все эти киловатты на шею поселянам в виде свинцового хомута. Но кое-кто остался в прибылях. Уже. Оснасточку подогнали, откатики сунули, можно и рюмку шнапса дёрнуть за Зевса громовержца и его пророков. А несчастные еще долго будут отдавать последние медяки на погашение кредитов. Кстати, информацию по потреблению прижали. Теперь захотите узнать - обыщетесь. Но фуфлыжные цифры, конечно, вывесят, это уж как заведено.

Александр Волынский, Facebook