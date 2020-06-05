Кандидатом в мэры Киева от «Слуги народа» может стать женщина 2 5.06.2020, 16:09

1,192

Об этом сообщил глава одноименной фракции в Верховной Раде Украины.

Кандидатом в мэры Киева от Слуги народа может стать женщина.

Об этом сообщил глава одноименной фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, пишет Интерфакс-Украина.

«Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз», — пояснил он.

Арахамия также объяснил, почему ее имя не разглашается.

«Вы же понимаете, что как только кто-то о себе заявляет, сразу же идут потоки „грязи“ на человека — так было всегда, поэтому лучше сделать это как можно позже», — резюмировал он.

Народные депутаты от фракции Слуга народа 19 мая обратились к президенту с просьбой инициировать проведение праймериз среди потенциальных кандидатов на должность Киевского городского головы от партии Слуга народа.

Во внутрипартийных праймериз Слуги народа по отбору кандидата на пост мэра Киева уже изъявили желание участвовать народные депутаты Александр Качура, Александр Дубинский, Александр Ткаченко и Николай Тищенко.

Намерение участвовать в выборах мэра Киева в третий раз подтвердил и нынешний руководитель украинской столицы Виталий Кличко.