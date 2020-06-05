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Видеофакт: В ВСУ показали боевых роботов

  • 5.06.2020, 16:42
  • 1,044
Видеофакт: В ВСУ показали боевых роботов
Боевой робот ВСУ
Фото: кадр из видео

Боевые самоходные комплексы оснащены пулеметами.

Украинские военные на Донбассе используют образцы роботизированной техники. Видео применения боевых роботов показало издание «Радио Свобода», передает korrespondent.net.

На одном из участков использовали боевой самоходный комплекс Охотник, оснащенный пулеметом.

Комплекс оказался востребованным для различных задач в войсках. Например, для эвакуации раненых с поля боя, транспортировки боевых принадлежностей и тому подобное.

Кроме того, комплекс бесшумный, не оставляет теплового следа и использует искусственный интеллект для распознавания препятствий.


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