Уйдет ли Румас в оппозицию? 2 5.06.2020, 16:51

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Сергей Румас

Виктор Бабарико не исключает такой возможности.

Возвращение отправленного в отставку премьер-министра Сергея Румаса не является темой для обсуждения, заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико, отвечая на вопросы журналистов и членов своей инициативной группы 4 июня в Витебске (трансляция была организована на youtube-канале Бабарико), передает naviny.by.

«Я многих людей знаю. У меня нет сейчас ответа на этот вопрос. И, как я всегда говорю, формирование команды — это встречное движение. Я ж не знаю, может, Сергей Николаевич не захочет работать со мной. Поэтому это не тема для обсуждения сейчас», — сказал Бабарико.

Румас в 2014-2018 годах был членом совета директоров «Белгазпромбанка», который до ухода в политику в мае нынешнего года возглавлял Бабарико.