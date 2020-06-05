В расчетнике к выплате 0 рублей: у медиков стали отбирать доплаты 8 5.06.2020, 17:56

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Быть медиком в Беларуси в эпоху пандемии непросто вдвойне.

Мало того что постоянно рискуешь и сильно устаешь, так еще и нужно доказывать, что ты не верблюд. Последние громкие новости касались того, что медикам не выдают обещанных зарплат. Выступил министр здравоохранения, сказал, что все хорошо, — и ситуация поутихла. А сейчас набирает новые обороты. Фельдшеры Ушачской ЦРБ оказались еще и должны государству — им нужно вернуть апрельские доплаты, которые они получили якобы незаслуженно. Это выяснила администрация больницы после пересчета. Фантастика? Нет, белорусская реальность, пишет «Онлайнер».

Татьяна работает фельдшером скорой на полную ставку. В апреле больше трети своего рабочего времени она потратила на людей с коронавирусной инфекцией и контактов первого уровня. В мае получила доплату (чуть более 1600) и была счастлива, что ее труд оценили по достоинству. Женщина не успела вдоволь нарадоваться доходу, как в администрации больницы сказали: лучше не тратьте, в указ вносятся изменения — возможно, деньги придется вернуть. Так и случилось. В расчетнике за май у Татьяны к выплате ноль рублей и ноль копеек.

— У нас на скорой адекватные расчетники получили только два фельдшера из десяти, остальные получили ноль. В апреле вышел этот указ (№131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения»), нам должны были дать по две тысячи. Да, посмотрели, что у нас каждую смену есть пациенты с COVID-19. Дело в том, что в апреле про треть рабочего времени, проведенного с коронавирусными пациентами, ничего не было. Как и про недоплаты за работу с контактами первого уровня. Речь шла о том, что скорая получает по две тысячи рублей, прочие (водители, диспетчеры, например) — по тысяче. И нам выдали эти надбавки — 1670 рублей. Отдельным чеком, не в расчетник. Но потом начали выходить дополнения, и нам сказали, что эти деньги отберут. 8 мая выдали зарплату с надбавками, а через несколько дней сказали не тратить доплаты: будет перерасчет, вам неправильно насчитали, — вспоминает Татьяна.

Потом начали выходить дополнения, и у фельдшеров возникло ощущение, будто они вообще не работают с коронавирусом. Медиков вызвали на разъяснительную беседу с администрацией — главврачом, бухгалтером и начмедом.

— Нам объяснили, что «таксистам» не положены такие деньги и что мы должны пачками или вагонами возить больных и работать непосредственно в очаге. А то, что мы делаем... Вот 300 рублей доплаты за COVID-19 мне насчитали за май — и те высчитали. Если мою апрельскую доплату будут высчитывать и дальше, получается, что я еще и должна осталась больнице. Тогда июнь я тоже отработаю забесплатно. Дадут аванса рублей 300 — и в расчетном снова будет ноль. Я считаю, что это несправедливо, — говорит фельдшер.

Теперь в надбавки не входит работа с контактами первого уровня и с пневмониями.

— Хотя, по моим расчетам, мне и в этом месяце должны были доплатить эти две тысячи... Но получается так: мы привозим пациентку с температурой и пневмонией, у нее берут мазок — COVID отрицательный. Женщину выписывают после пневмонии, а потом у нее находят коронавирус, но это уже другая дата. А я же ее привозила, была с ней в контакте. А доплата — с момента взятия мазка, и эта дата не совпадает с той, когда я была у пациента. Еще у нас фельдшер болела, лежала с пневмонией. Ее выписали, она еще побыла дома на больничном, все мазки были отрицательными. Вышла на работу, прошла неделя, и сдала кровь на антитела — анализ показал, что у нее COVID-19. И у фельдшера, с которой я работала в смену, тоже подтвердился коронавирус. Как же мы не контактируем с коронавирусными больными? Не с пациентами, так со своими коллегами, — рассуждает Татьяна. — В приемный покой привозишь пациента с инсультом, а там принимают человека с COVID-19. Ну я же с ним контактировала: заходила и передавала документы. Но это нигде не зафиксировано. Мы привозим рентген-лаборантов, все это ходит мимо наших дверей, люди с подтвержденным COVID-19 идут на снимки в масочках и в перчатках, у нас же нет этих биобаков. Я выхожу на вызов, а мимо идут они.

Татьяна расстроена, что многих из ее коллектива лишили средств к существованию. Она не знает, как ей содержать своих детей.

— Я позвонила в Министерство здравоохранения в Минск — они сказали, что это неправомочно и будут предприняты меры. Надеюсь, что в понедельник я хоть что-то получу, — надеется она. — Иначе получается, что в мае и июне мы будем работать бесплатно.