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Бобруйчане на пикете за Тихановскую: Знаете, мы за кого угодно, только не за известного товарища

  • 5.06.2020, 18:35
Бобруйчане на пикете за Тихановскую: Знаете, мы за кого угодно, только не за известного товарища
Фото: babruysk.by

Жители города выстаиваются в очереди до самого вечера, чтобы проголосовать против Лукашенко.

4 июня в Молодёжном парке бобруйчане выстроились в две длинные очереди, чтобы оставить подпись за претендента в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую. Пикет начался в 14.00, и к вечеру людей становится только больше, пишет babruysk.by.

Подписи за Тихановскую собирают в двух палатках. Люди говорили, что готовы подписываться за кого угодно, лишь бы не за Лукашенко.

Фото: babruysk.by
Фото: babruysk.by

«Знаете, дошло уже у нас до состояния – мы за кого угодно, только не за известного товарища», – отмечает мужчина почти в хвосте очереди. Он готов простоять и несколько часов, чтобы поставить подпись за Тихановскую.

Дворец искусств «обеспечил» пикетам музыкальное сопровождение. В беседке неподалёку поставили колонки и крутили песни про Беларусь и Бобруйск. В перерывах между композициями художественный руководитель Дворца искусств презентует различные кружки и творческие коллективы города. Это никак не связано с проходящим сбором подписей, убеждает женщина. Просто нужно набрать детей на новый учебный год, а других возможностей это сделать, кроме как вот так публично презентовать, из-за карантина нет. Но к беседке никто не подходит.

Фото: babruysk.by
Фото: babruysk.by

Сегодня пикет будет продолжаться с 12.00 до 20.00.

Фото: babruysk.by

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