В Жодино задержали журналистов «Белсата» 5 5.06.2020, 18:53

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Во время сбора подписей

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Галину Абакунчик и Сергея Ковалева после легального пикета остановили сотрудники ГАИ.

В Жодино инициативная группа Светланы Тихановской 5 июня проводит сбор подписей за выдвижение ее в кандидаты в президенты, «Белсат».

Десятки людей собрались на пикет. Рядом собирали подписи и за других претендентов в кандидаты.

Горожане жаловались на низкие зарплаты и говорят, что хотят перемен в стране. Многие ставят подписи сразу же за нескольких претендентов.

После стрима с пикетов в этом городе задержали журналистов «Белсата».

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором из Жодино в Минск возвращались Галина Абакунчик и Сергей Ковалев.

Они рассказали, что рядом с сотрудниками ГАИ, которые остановили их автомобиль, стоял автобус с милиционерами. Силовики следили за журналистами еще во время пикета.

Сергей Ковалев сообщил, что их доставили в ГОВД в Жодино.

Подписаться за Сергея и Светлану Тихановских на легальных пикетах в ближайшие дни можно будет по следующим адресам:

Барановичи, пл. Ленина, 1, 18.00 – 22.00, ежедневно,

Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, 14.00 – 20.00, 5 июня,

Борисов, ул. Гагарина, 105А, 15.00 – 20.00, 6 июня,

Брест, ул. Советская, 62, 18.00 – 21.00, ежедневно,

Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 5А, 12.00 – 16.00, 6 июня,

Витебск, ул. Ленина, 26А, 15.00 – 20.00, ежедневно,

Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00, 7 июня,

Гомель, ул. Советская, 27, 16.45 – 22.00, ежедневно,

Докшицы, ул. Ленинская, 14, 12.00 – 22.00, 8 июня,

Жодино, ул. 50 лет Октября, 20, 15.00 – 20.00, 5 июня,

Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 83/2, 12.00 – 22.00, 5 июня,

Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00, ежедневно,

Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00, 7 июня,

Минск, ГУМ, проспект Независимости, 21, 18 00-22 00, 5 июня,

Минск, ул. Хоружей, 8, 12.00 – 20.00, ежедневно,

Минск, ул Лобанка, 94, 20.00 – 22.00, ежедневно,

Минск, ул. Притыцкого, 101, 17.30 – 21.00, ежедневно,

Могилев, ул. Лепешинского, 18, 15.00 – 19.00, ежедневно,

Могилев, ул. Первомайская, 57, 12.00 – 19.00, 7 июня,

Наровля, ул. Пионерская 2А, 17.00 – 20.00, ежедневно,

Новополоцк, ул. Молодежная, 92, 20.00 – 22.00, ежедневно,

Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00, ежедневно,

Осиповичи, ул. Сумченко, 63Б, 12.00 – 20.00, 6 июня,

Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00, ежедневно,

Полоцк, ул. Зыгина, 57А, 18.00 – 22.00, ежедневно,

Речица, ул. Пролетарская, 118, 17.00 – 22.00, 5 июня,

Речица, ул. Молодежная, 7, 10.00 – 12.00, 5 июня,

Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00, ежедневно,

Солигорск, сквер Любви и Верности, 16.00 – 19.00, ежедневно,

Щучин, ул. Советская, 4, 14.00 – 19.00, 6 июня.