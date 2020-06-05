Вспышка коронавируса на ОАО «8 марта» в Гомеле 2 5.06.2020, 19:24

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ОАО «8 марта» в Гомеле

фото: wikimapia.org

Заражены более ста человек.

- В Гомеле на ОАО «8 Марта» болеет больше 100 человек, - пишет читатель телеграм-каналу «Баста». - На проходной каждое утро измеряют температуру. Но с температурой 37,5 начальство пропускают. Например, пропустили коммерческого директора, который два дня находился на работе и успел заразить кучу людей!

Сегодня он на больничном уже. А люди, с которыми коммерческий директор общался, уже не пришли на работу, так как плохо себя чувствуют.

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