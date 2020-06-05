Космический аутсайдер 1 5.06.2020, 19:15

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Фото: ТАСС

«Роскосмос» теряет остатки репутации.

Итак, не успели SpaceX отправить на МКС экипаж астронавтов США на ракете-носителе американского производства и аналогично, в американском модуле, как компания, уверенно становящаяся монополистом космического плацдарма, успешно вывела на орбиту 60 спутников раздачи глобального интернета Starlink, пишет блогер Злой одессит для inforesist.org.

На сегодняшний день, армия спутников в сети Starlink уже составляет 480 единиц, что фактически позволяет называть SpaceX монополистом и в области оперирования спутниками на околоземной орбите! До конца 2020 года SpaceX намерена приблизиться к отметке более 1000 спутников, также не исключен старт продажи терминалов приема-передачи интернета посредством данной системы.

А что в свою очередь Россия, в лице ее «Роскосмоса»? Ну, конечно же, за исключением перевода ряда предприятий космической отрасли на производство лифтов… Вотчина Дмитрия Рогозина планирует полет на Луну, разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей», а также создание спутниковой группировки «Сфера», с последующим развитием ГЛОНАСС.

Правда, из всего вышеперечисленного, Россия либо не сделала ничего толком, либо и вовсе не приступала к реализации одного из проектов. И речь даже не про полет на Луну, а банально, даже про, вроде как, уже запущенный ГЛОНАСС, но который по-прежнему работает неполноценно, ведь из 24 спутников функционируют 23, хотя для стабильной работы системы необходимо 27 работоспособных спутников.

Проект сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» с бюджетом в 1,5 триллиона рублей — это и вовсе ничто иное, как масштабный распил бюджетных средств страной, которая за время своего существования не смогла создать ни одной ракеты-носителя с нуля, без эксплуатации заделов периода СССР, в частности, бесконечных вариаций ракеты “Союз”.

Вспомнить хотя бы позорный закат ракеты «Ангара», на разработку которой выделили более 160 млрд рублей, и которую разрабатывали с 1992 года, но которая с 2014 года не совершила ни одного полета. И вряд ли уже совершит.

Российский проект глобальной спутниковой системы «Сфера» из 638 космических аппаратов, в том числе, 334 спутников связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли, оцениваемый в 1,5 трлн рублей, гордо называли конкурентом Starlink. Но пока только называют, ведь конкурировать в реальности – некому.

В то время, как SpaceX запустил больше спутников сети Starlink, нежели по проекту в «Сфере» будет спутников связи, сама «Сфера» существует лишь на бумаге. Правда, на очень дорогой бумаге, на которую регулярно выделяются бюджетные средства.

Таким образом, Россия использует доставшийся ей от СССР потенциал космической отрасли не для дальнейшего движения вперед, развития и достижений, а для масштабных распилов накануне окончательного коллапса всей финансовой и экономической системы страны. Именно поэтому Росскосмос никогда не сможет конкурировать с SpaceX, ведь существует он лишь для лихорадочного деления денег, а не как это было полвека назад с Минобщемашем, для покорения космических просторов.