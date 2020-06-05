78-летняя белоруска: Меня уже давно отвернуло от этой власти 5.06.2020, 19:34

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иллюстрационное Фото: tio.by

Пенсионеров не устраивает жить на хлебе и молоке.

Об этом сайту ex-press.by заявила 78-летняя пенсионерка Зинаида Федоровна из Борисова:

— На предстоящие «выборы» я пойду, даст Бог, собираюсь участвовать. Правда, кандидатов нет еще, но среди претендентов я нашла интересного мне человека. Да, я несколько раз голосовала за нынешнего правителя. Я была приверженцем этой власти, но потом ее действия меня отвернули.

Да, я получаю пенсию и вроде живу — на «хлеб и молоко» мне хватает. Этого же достаточно, считает Лукашенко. Может, тому, кто смотрит его БТ, и достаточно. Но я уже давно не из его электората. Меня удручает манера поведения действующего правителя. Хотя бы его отношение к коронавирусу. А уж то, что я нынче вижу, что он делает…

Не поддерживаю его курс. Политика должна быть более рациональной, разумной. Мне кажется, Беларусь должна строить хорошие отношения с Востоком и Западом, быть самостоятельной и вести политику, достойную самостоятельного государства.