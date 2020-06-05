закрыть
5 июня 2020, пятница, 20:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

78-летняя белоруска: Меня уже давно отвернуло от этой власти

  • 5.06.2020, 19:34
  • 1,886
78-летняя белоруска: Меня уже давно отвернуло от этой власти
иллюстрационное Фото: tio.by

Пенсионеров не устраивает жить на хлебе и молоке.

Об этом сайту ex-press.by заявила 78-летняя пенсионерка Зинаида Федоровна из Борисова:

— На предстоящие «выборы» я пойду, даст Бог, собираюсь участвовать. Правда, кандидатов нет еще, но среди претендентов я нашла интересного мне человека. Да, я несколько раз голосовала за нынешнего правителя. Я была приверженцем этой власти, но потом ее действия меня отвернули.

Да, я получаю пенсию и вроде живу — на «хлеб и молоко» мне хватает. Этого же достаточно, считает Лукашенко. Может, тому, кто смотрит его БТ, и достаточно. Но я уже давно не из его электората. Меня удручает манера поведения действующего правителя. Хотя бы его отношение к коронавирусу. А уж то, что я нынче вижу, что он делает…

Не поддерживаю его курс. Политика должна быть более рациональной, разумной. Мне кажется, Беларусь должна строить хорошие отношения с Востоком и Западом, быть самостоятельной и вести политику, достойную самостоятельного государства.


популярное за неделю

Мнение

Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»