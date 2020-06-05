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Трамп: США находятся на пути к невероятному периоду роста

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  • 5.06.2020, 19:49
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Трамп: США находятся на пути к невероятному периоду роста
Дональд Трамп

Экономика Америки начала восстанавливаться.

В пятницу утром, перед отлетом в штат Мэн, президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию с журналистами, сообщает «Голос Америки».

Президент отметил, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в стране появляется положительная тенденция в сфере занятости. Об этом говорит доклад о безработице по итогам мая.

В мае 2020 года число безработных снизилось до 13,3% процентов, по сравнению с апрельскими 14,7%. Ранее Dow Jones предрекал увеличение уровня безработицы до 19,5% в мае 2020. Рост рабочих мест в мае составил порядка 2,5 млн – крупнейший месячный прирост в количестве рабочих мест с 1939 года. Почти половина из них относится к сфере туристических, развлекательных и гостиничных товаров и услуг.

Дональд Трамп заявил, что появление 2,5 миллионов рабочих мест в мае свидетельствует о том, что США находятся на пути «к невероятному периоду роста».

«Рост рабочих мест наблюдается во всех отраслях американской промышленности», - добавил президент.

Трамп также сказал, что он хочет сосредоточиться на профилактике коронавируса среди категорий населения, подверженного повышенному риску осложнений, что позволит открыть экономику страны.

«Лучшая стратегия для обеспечения здоровья людей в будущем - сосредоточить наши ресурсы на защите групп населения с высоким риском осложнений, таких как пожилые люди и пациенты домов престарелых, и в то же время позволить молодым и здоровым американцам немедленно вернуться на работу», - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп призвал к открытию школ и немедленному прекращению ограничений, введенных властями отдельных штатов для предотвращения распространения коронавируса.

Власти практически всех штатов приступили к постепенному открытию экономики, однако масштаб открытия разнится от штата к штату.

«Мы хотим, чтобы продолжающиеся блокировки завершились во всех этих штатах», - подчеркнул президент.


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