«Стоп таракан»: В Киеве прошла акция в поддержку белорусов 2 5.06.2020, 19:54

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Акцию провели граждане Украины и Беларуси

фото: УНИАН

Акция солидарности под бело-красно-белыми флагами прошла на Майдане Независимости.

В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку белорусских политических заключенных.

Как передает «Униан», около 10 активистов - граждан Украины и Беларуси - провели акцию на Майдане Независимости.

Участники акции рассказали, что сейчас в этой стране продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Согласно законодательству страны, кандидатом может стать тот, кто соберет более 100 тысяч подписей.

Однако они заявили, что даже на этапе работы инициативных групп, которые собирают подписи за того или иного потенциального кандидата, «режим Лукашенко» уже начал репрессии, чего не было на предыдущих президентских выборах. В частности, репрессивные органы задерживают участников инициативных групп, фальсифицируют против них административные дела, совершают провокации против оппозиционных политиков, которые теоретически могут составить конкуренцию на «выборах» Лукашенко.

Кроме того, участники акции напомнили, что Беларусь - одна из немногих стран цивилизованного мира, где до сих пор в тюрьмах находятся политзаключенные. Также они отметили, что своей акцией выразили солидарность с белорусскими оппозиционерами, которые сейчас находятся в тюрьмах.

фото: УНИАН

фото: УНИАН

фото: УНИАН

фото: УНИАН

фото: УНИАН