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Ученые обнаружили редкие отпечаток доисторической одежды

  • 5.06.2020, 20:09
Ученые обнаружили редкие отпечаток доисторической одежды

Доисторическая одежда - очень редкая археологическая находка.

Ученые обнаружили очередное доказательство того, что люди каменного века создавали и носили одежду. Речь идет об отпечатке фрагмента ткани, который удалось найти шотландским археологам, пишет lenta.ua.

Доисторическая одежда — очень редкая археологическая находка, так как органический материал сохраняется тысячи лет только в очень специфических условиях. Соответственно, изучение неолитической одежды основано главным образом на вторичных доказательствах — например, на следах, которые иногда находят археологи.

В 1966 году в Шотландии нашли глиняный горшок, который сохранил на себе отпечаток одежды, оставленный еще тогда, когда глина горшка была влажной и мягкой. Теперь ученым удалось обнаружить еще один керамический предмет, на котором сохранился отпечаток доисторической одежды. Исследование стало возможным благодаря новой технологии Reflectance Transformation Imaging, которая позволяет получать высокодетализированные фотографии разных сложных поверхностей.

Шотландские археологи нашли отпечаток древней одежды на внутренней стороне керамического сосуда. Предполагается, что отпечаток оставил гончар, который создавал горшок из глины. Фрагмент одежды, который отпечатался на стенке сосуда, был сделан, предположительно, изо льна.


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