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Эксперты ООН раскритиковали власти Беларуси

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  • 5.06.2020, 20:21
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Эксперты ООН раскритиковали власти Беларуси

Право белорусов на свободу выражения мнения должно быть реализовано.

Сегодня, 5 июня, группа экспертов ООН выразила серьезную обеспокоенность в связи с усилением репрессий против гражданского общества в Беларуси, заявив, что правительство страны должно защищать право на свободу выражения мнения и прекратить подавлять критику. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного Комиссара ООН, пишет правозащитный центр «Весна».

Эксперты заявили, что в мае не менее 195 человек - в частности, правозащитники, журналисты, блогеры, медицинские работники и другие представители гражданского общества - были арестованы за то, что они выразили свои взгляды, или за участие в мирных акциях протеста и пикетах для сбора подписей и выдвижения кандидатов на президентские «выборы», назначенные на 9 августа.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что эти аресты, связанные с осуществлением свободы мирных собраний и свободы мнений и их выражения, оказывают негативное воздействие на гражданское общество, независимую прессу и беспрепятственное выражение особого мнения", - сказала Анаис Марэн, cпециальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.

Большинство инцидентов произошло после ареста известного блогера Сергея Тихановского, которого арестовали 6 мая. Арест Сергея Тихановского вызвал протесты по всей стране, во время которых демонстранты требовали его освобождения. Находясь в заключении, Сергей Тихановский объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Однако его регистрация была отклонена, и это решение вызвало новые протесты в нескольких белорусских городах, особенно в Гродно, где он был впоследствии повторно арестован 29 мая.

До настоящего времени, по крайней мере, 72 человека были оштрафованы и 69 человек были подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток лишения свободы по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

- Мы обеспокоены тем, что обвинения могут быть использованы в качестве инструмента, чтобы подавить критические голоса оппозиционных кандидатов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества, включая медицинских работников. Особенно серьезно ограничение права на свободу выражения мнений в преддверии «выборов», - сказала Марэн.

Замечания Специального докладчика поддержали Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации Клеман Ньялетсосси Вуль, Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе, Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пурас и Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.

- За два месяца до президентских «выборов» мы настоятельно призываем правительство прекратить практику подавления голосов представителей гражданского общества и обеспечить плюралистическую среду, в которой все люди могут безопасно и свободно осуществлять свое право на поиск и распространение информации, свои права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, - заявила Анаис Марэн.


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