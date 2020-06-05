Украина - вторая в мире по экспорту органической продукции в ЕС 5.06.2020, 20:36

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иллюстрационное Фото: reuters

Украина активно развивает эту отрасль, которая является приоритетом в аграрной политике.

Украина по итогам 2019 года заняла первое место в Европе и второе место в мире по объемам экспортируемой органической продукции в Евросоюз, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете Европейской комиссии «Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС: ключевые изменения в 2019 году», сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Растущий спрос европейских потребителей на украинскую органическую продукцию свидетельствует о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Лидирующие позиции Украины в мировой торговле органической продукцией демонстрирует активное развитие этой отрасли, которая является приоритетом в аграрной политике министерства», - цитирует торгового представителя Украины Тараса Качку пресс-служба министерства.

В течение 2019 года в ЕС ввезено 3,24 млн тонн органической агропродовольственной продукции, из которой более 10% приходится на Украину. Украинский экспорт в ЕС увеличился на 27% - до 337 856 тонн (265 817 тонн – в 2018 году).

«В основном в ЕС из Украины экспортируются зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых – украинского происхождения), пшеница (31,8% из Украины), масличные культуры (кроме сои, 18,2%, второе место после Турции), соя (4-е место и 13% импорта сои из Украины), фрукты (11% и 3-е место). Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей, которые являются ключевыми экспортными продуктами», - сказано в сообщении.