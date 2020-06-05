закрыть
5 июня 2020, пятница, 21:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина - вторая в мире по экспорту органической продукции в ЕС

  • 5.06.2020, 20:36
  • 1,549
Украина - вторая в мире по экспорту органической продукции в ЕС
иллюстрационное Фото: reuters

Украина активно развивает эту отрасль, которая является приоритетом в аграрной политике.

Украина по итогам 2019 года заняла первое место в Европе и второе место в мире по объемам экспортируемой органической продукции в Евросоюз, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете Европейской комиссии «Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС: ключевые изменения в 2019 году», сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Растущий спрос европейских потребителей на украинскую органическую продукцию свидетельствует о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Лидирующие позиции Украины в мировой торговле органической продукцией демонстрирует активное развитие этой отрасли, которая является приоритетом в аграрной политике министерства», - цитирует торгового представителя Украины Тараса Качку пресс-служба министерства.

В течение 2019 года в ЕС ввезено 3,24 млн тонн органической агропродовольственной продукции, из которой более 10% приходится на Украину. Украинский экспорт в ЕС увеличился на 27% - до 337 856 тонн (265 817 тонн – в 2018 году).

«В основном в ЕС из Украины экспортируются зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых – украинского происхождения), пшеница (31,8% из Украины), масличные культуры (кроме сои, 18,2%, второе место после Турции), соя (4-е место и 13% импорта сои из Украины), фрукты (11% и 3-е место). Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей, которые являются ключевыми экспортными продуктами», - сказано в сообщении.


популярное за неделю

Мнение

Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»