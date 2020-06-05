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Воспитатель детского сада из Жодино: Для этой власти я оппонент, мне хотелось бы многое изменить

  • 5.06.2020, 20:57
  • 1,142
Воспитатель детского сада из Жодино: Для этой власти я оппонент, мне хотелось бы многое изменить
ФОТО: «НАША НІВА»

У белорусов накопилось много претензий к действующей власти.

Об этом 45-летняя Елена, которая работает воспитателем детского сада в Жодино, рассказала ex-press.by:

— Пойду ли я на «выборы», зависит от того, будет ли зарегистрирован мой кандидат. Ходила я на первые выборы, 26 лет назад, исполнилось мне тогда 18 и, казалось, это так по-взрослому. Потом я уже задумывалась и ни разу в «выборах» не участвовала.

Для этой власти я оппонент, мне хотелось бы многое изменить. Показуха, спаивание населения, рост цен, безумные траты на силовые структуры, «коронопсихоз» и еще очень много претензий у меня. Менять надо ЦИК, избирать нового президента и уже не «расслабляться» к действующей власти, не позволять, чтобы имела она нас.


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