В выходные будет по-настоящему летняя погода 5.06.2020, 21:04

Прогноз синоптиков на ближайшие дни.

Потепление в Беларусь принесут атмосферные фронты, но и благодаря им же на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

В субботу, 6 июня, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10...16°C, максимальная днем +20...26°C.

7 июня, в воскресенье, на погоде в Беларуси скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с южных широт, по западу страны погоду будет определять атмосферный фронт, поэтому ожидается переменная облачность. Местами, а днем по Гродненской и Брестской областям, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10...17°C, днем +21...27°C, по юго-востоку до +29°C.

В начале следующей недели ожидается преобладание юго-восточного ветра, который станет поставлять на Беларусь еще более теплый воздух с Нижней Волги.

8 июня, в понедельник, ожидается переменная облачность. Преимущественно по западу страны местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13...18°C, днем +24...29°C.

В середине следующей недели по юго-востоку страны столбики термометров достигнут 30-градусной отметки. Во многих регионах Беларуси пройдут грозовые дожди.