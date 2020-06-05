закрыть
5 июня 2020, пятница, 21:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В выходные будет по-настоящему летняя погода

  • 5.06.2020, 21:04
В выходные будет по-настоящему летняя погода

Прогноз синоптиков на ближайшие дни.

Потепление в Беларусь принесут атмосферные фронты, но и благодаря им же на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

В субботу, 6 июня, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10...16°C, максимальная днем +20...26°C.

7 июня, в воскресенье, на погоде в Беларуси скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с южных широт, по западу страны погоду будет определять атмосферный фронт, поэтому ожидается переменная облачность. Местами, а днем по Гродненской и Брестской областям, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10...17°C, днем +21...27°C, по юго-востоку до +29°C.

В начале следующей недели ожидается преобладание юго-восточного ветра, который станет поставлять на Беларусь еще более теплый воздух с Нижней Волги.

8 июня, в понедельник, ожидается переменная облачность. Преимущественно по западу страны местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13...18°C, днем +24...29°C.

В середине следующей недели по юго-востоку страны столбики термометров достигнут 30-градусной отметки. Во многих регионах Беларуси пройдут грозовые дожди.


популярное за неделю

Мнение

Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»