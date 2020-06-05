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Медики в противочумных костюмах спасают минчан по всему городу

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  • 5.06.2020, 21:12
  • 1,204
Медики в противочумных костюмах спасают минчан по всему городу

Новые очаги Covid-19 вспыхнули в Минске.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

Новые очаги коронавируса обнаружены в Минске по адресам: улицы Некрасова, 19, Серова, 17, Шаранговича, 53, Каменногорская, 82, Ольшевского, 74.

фото: телеграм-канал «Баста»

Bидео: телеграм-канал «Баста»

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