Медики в противочумных костюмах спасают минчан по всему городу

Медики в противочумных костюмах спасают минчан по всему городу1
- 5.06.2020, 21:12
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Новые очаги Covid-19 вспыхнули в Минске.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».
Новые очаги коронавируса обнаружены в Минске по адресам: улицы Некрасова, 19, Серова, 17, Шаранговича, 53, Каменногорская, 82, Ольшевского, 74.
Bидео: телеграм-канал «Баста»
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