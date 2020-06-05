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В ВОЗ напомнили, как правильно носить защитные маски и какие лучше

  • 5.06.2020, 22:17
  • 2,917
В ВОЗ напомнили, как правильно носить защитные маски и какие лучше
Иллюстрационное фото

Маски - часть комплексного подхода.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ношение тканевых масок в регионах с высокими темпами распространения коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет unian.net.

По его словам, ВОЗ рекомендует придерживаться масочного режима в общественных местах, где трудно соблюдать физическую дистанцию, в частности, в общественном транспорте, магазинах или в других людных местах.

Рекомендация относится в первую очередь лиц в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболеваниями, если невозможно обеспечить физическое дистанцирование.

При этом гендиректор ВОЗ напомнил, что маски могут создавать ложное чувство безопасности, заставляя людей пренебрегать такими мерами, как мытье рук и физическое дистанцирование.

"Одни только маски не защитят вас от COVID-19. Маски не заменяют физическое дистанцирование, гигиену рук и другие меры общественного здравоохранения. Маски полезны только как часть комплексного подхода", - подчеркнул Гебрейесус.

ВОЗ рекомендует использовать трехслойные тканевые маски из разных материалов:

- внутренний слой из поглощающих материалов, таких как хлопок;

- средний слой, который действует как фильтр, из нетканого материала полипропилен;

- внешний слой из непоглощающего материала, такого как полиэстер.


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