Юрий Хащеватский: Лукашенко проиграл нам первый бой 14 6.06.2020, 8:04

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Фото: Euroradio.fm

Есть два пути к победе: Площадь и всеобщая забастовка.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный белорусский режиссер-документалист Юрий Хащеватский, давая свою оценку происходящему в нашей стране:

- До людей постепенно доходит, что к чему, во что превратила Беларусь та власть, которую они в 1994 году так неосмотрительно, так глупо избрали.

По сравнению с кампаниями 2006 и 2010 года, я вижу сдвиги в сознании людей: постепенно наше общество взрослеет, мозги становятся на место, многие люди начинают оценивать происходящее не через призму страха, а через призму своей гордости и достоинства.

С одной стороны, меня радует, что люди видят, как все здорово: пошла протестная волна, огромное количество населения не воспринимает всерьез эту власть.

С другой стороны, я переживаю, чтобы мы, по привычке, не подумали: «Ну все, вот мы и выиграли, схватили Бога за бороду, все сделано». И после этого - не отступили бы и не плюнули на все в тот решительный момент, когда надо будет выйти и проявить себя. Потому что Лукашенко, хоть он глуп и невежественен, задним умом соображает, что идет его «последняя карта», и будет пытаться пугать - да и сейчас уже угрожает.

Власть будет пытаться противодействовать очень иезуитскими и лицемерными способами - как она уже действует против Сергея Тихановского.

Но мы должны понимать, что власть коварна только до августа, а может даже и меньше - до тех пор, пока у нее не вырвут ее жало.

- Как можно добиться смены власти? Какие возможны сценарии?

- Самый лучший путь - это вообще лишить Лукашенко возможности участвовать в «выборах». Действеннее всего для этого было бы начать всеобщую забастовку. Тем более, что благодаря самоизоляции и Народному карантину во время эпидемии мы поняли, что можем обходиться и без этой власти - не нужна она нам вовсе.

Кроме того, вместе со всеобщей забастовкой нужны активные акции протеста и массовый выход на Площадь.

На самом деле, нам еще совсем немного осталось поднажать. Но именно поэтому нельзя успокаиваться. Наоборот, надо всеми силами втягивать в эту борьбу и своих соседей, и своих домашних - чтобы как можно больше людей сказали этой власти «нет!».

Я надеюсь на то, что у нас в этот раз получится освободиться окончательно. Что мы не подумаем: «Ах, как здорово мы собирали подписи, мы уже выиграли, ничего не надо делать, все получится само собой». Само собой - не получится! Этот энтузиазм, эту гражданскую решимость надо сохранить в себе и втягивать в нее все больше и больше людей.

Вот тогда и будет победа. И то - не окончательная. Потому и за следующей властью, которая придет на смену Лукашенко, надо следить. Надо потребовать от нее первых безусловных шагов: ограничить президентскую власть двумя сроками; вернуть нормальную Конституцию без всяких «лазеек» для диктатуры; отменить все неконституционные указы и законы времен Лукашенко; вернуть национальную символику.

Я очень переживаю за то, что мы очень сильно увлекаемся, мы чувствуем, что близка победа - и в какой-то момент упускаем эту победу. Во многом - потому что мы не умеем бороться долго и до конца.

Лукашенко сейчас проиграл нам только первый бой, первое сражение. Но он еще не проиграл эту войну с нами. Пока он засел в своем бункере, окопался в Дроздах за колючей проволокой, которую сейчас интенсивно растягивают вокруг этого места. Он еще не повержен. И мы должны это четко понимать.

Мы должны понимать, что забота о нашем будущем должна идти постоянно. Это наша обязательная гражданская работа.

- Какие необходимо предпринять первые шаги уже сегодня?

- Я уже говорил, что власть действует против нас коварно. И сразу же на ум приходят подробности ареста Тихановского в Гродно. О том, насколько это грязная провокация, я скажу словами моего молодого коллеги, поэта Дмитрия Растаева:

Примета каторжной эпохи,

звено в гулаговском укладе -

когда дела у власти плохи,

на помощь ей приходят б…ди.

Собственно говоря, власть обратилась к социально близким - и по духу, и по сути.

Посмотрите, как власть пытается нас обезглавить, что она делает с одним из народных лидеров Сергеем Тихановским!

Ребята, не дай Бог, если нам придется через некоторое время говорить о Сергее, как мы сейчас говорим о Викторе Гончаре, об Анатолии Красовском, о Юрии Захаренко, о Дмитрии Завадском…

Лидеры всегда несут ответственность перед обществом. Но знаете, и общество несет ответственность перед своими лидерами. Лидеров надо уметь защитить. Так что наша ближайшая цель и ближайшая задача - отбить Сергея Тихановского у власти и достать его из тюрьмы. Иначе они неизвестно что с ним сделают.

Вспомните, что в 2010 году они сделали с Андреем Санниковым и другими нашими лидерами - и мы ничем не смогли им помочь. Поэтому давайте помогать Сергею Тихановскому прямо сейчас.

- Что можно сделать для освобождения народного блогера?

- У нас есть два действенных варианта для борьбы с этой властью. И мы должны четко осознавать, что нам сейчас нужны только эффективные методы.

Первый вариант - более быстрый. Это - выход миллионов людей на Площадь. Причем необязательно только в Минске. Наоборот, лучше всего - по всей стране, везде. Тогда никаких ОМОНов не хватит, чтоб сдержать народ.

Есть второй вариант: всеобщая забастовка. Она менее чревата столкновениями, но тоже очень действенна. А оба этих варианта вместе - они вообще убийственны для власти Лукашенко.

Сидя в самоизоляции, мы уже прошли репетицию этой забастовки. Дело в том, что у нас страна без особых сырьевых ресурсов, поэтому у нас власть может жить только за счет ограбления граждан. И если граждане перестанут выплачивать им налоги - они быстренько «сольются».

Так что нужна комбинация двух этих способов - Площадь и общенациональная забастовка.

- Как сохранить это уникальное настроение сегодняшних дней до того момента, когда может начаться Площадь и забастовка?

- Я, конечно же, не оракул, но по себе чувствую: этот вдохновляющий запал борьбы с властью может постепенно сходить на нет, если мы постоянно находимся только среди своих единомышленников.

Ведь мы все в таком случае думаем одинаково и нам не в чем друг друга убеждать. А если каждый из нас начнет разговаривать с теми людьми, которые пока еще прячутся от политики, то этот запал можно сохранить и, более того, передать его другим.

Поэтому если мы на все эти два месяца, до начала августа, станем агитаторами, передадим свое настроение своим бабушкам и дедушкам, своим одногруппникам и коллегам по работе, своим односельчанам и соседям по дому - то этот запал нам удастся не только сохранить, но распространить его на других людей.

Это, по-моему, очень хороший способ помочь самим себе и нашей стране.