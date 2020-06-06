закрыть
6 июня 2020, суббота, 10:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Солидарность»: Бабарико ответил на заявление Лукашенко о расстрелах

23
  • 6.06.2020, 8:11
  • 16,669
«Солидарность»: Бабарико ответил на заявление Лукашенко о расстрелах
Виктор Бабарико
Фото: babariko.by

Экс-банкир заявил, что у белорусов достаточно сил, чтобы поставить на место желающих пострелять.

5 июня во время трансляции на YouTube претендент в президенты Виктор Бабарико прокомментировал заявления о войнах, расстрелах и «страну они не получат». О Лукашенко он не упомянул, сообщает «Солидарность».

— Кто-то, неважно кто, присвоил себе право говорить от имени страны. Кто-то считает, что белорусы — его крепостные, которыми можно помыкать. Я хочу сказать, что белорусы — это нация с богатой историей… Белорусы сами определяли всегда свою жизнь. И никто не имеет права присваивать нашу страну.

Кто-то нас пугает агрессией, кровопролитием и жертвами. Я могу точно сказать, белорусы — мирные люди. Они не допустят никакого кровопролития, от кого бы эта угроза ни исходила. И белорусы имеют силы, чтобы поставить на место любого человека или любую группу людей, объявляющую себя в праве стрелять, расстреливать и угрожать кровопролитием собственному народу, — сказал Бабарико.


популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Прозвище «Саша три процента» приклеилось к Лукашенко намертво
Прозвище «Саша три процента» приклеилось к Лукашенко намертво Наталья Радина