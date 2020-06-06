Вспышка COVID-19: Медики смеются над цифрами санстанции 7 6.06.2020, 8:28

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Только в одну из больниц города ежедневно привозят по 170 человек с «пневмониями».

Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии заявил о вспышке заболеваемости в городе – сейчас ежедневно госпитализируют более ста человек с пневмонией.

Intex-press поговорила с горожанами и узнала, ощутили ли они на себе пик заболеваемости коронавирусом и как он отразился на повседневной жизни брестчан.

Медики смеются над озвученными цифрами санстанции

Жительница города Александра, работающая в одном из ВУЗов города, рассказала, что ситуация ухудшилась задолго до объявления пика и никакие «коронавирусные» новости давно никого не удивляют.

– Один из наших сотрудников с подтвержденным «ковидом» был госпитализирован еще месяц назад и до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Несколько дней назад с пневмонией в больницу положили еще одну женщину из коллектива. Знакомая работает в одной из брестских больниц и рассказывает, что эти новости про сто человек в больнице читают, как анекдоты, потому что ежедневно с пневмониями госпитализируется гораздо больше людей. Если сто человек в день в каждую городскую больницу – еще можно поверить, но не сто по всему городу, говорят медики.

Поэтому, к слову, зная цифры, хоть немного приближенные к правде, возникает дополнительный стимул оберегать себя: у нас все сотрудники соблюдают масочный режим и придерживаются рекомендованных мер профилактики.

Раздали на работе маски, но в них тяжело

Брестчанка Вероника сообщила, что ежедневно на работу ей приходится добираться на общественном транспорте. Однако далеко не все пассажиры спешат надевать маски, а транспорт заполнен, как раньше.

– Даже после объявления пика поведение горожан, на мой взгляд, никак не изменилось. Мне кажется, те, кто раньше решил для себя соблюдать меры предосторожности, те и соблюдают дальше. А кто не боится, их не переубедит даже пик заболеваемости в городе. Я, скорее, отношусь ко второй категории, — отметила девушка.

Вероника работает швеей и рассказала, что недавно в цех зашел начальник с объявлением, якобы эпидемическая ситуация стала более напряженной, раздал каждому сотруднику маски и порекомендовал работать, не снимая их. Но практически никто из сотрудников рекомендации соблюдать не стал. «Это очень неудобно», – пояснила Вероника.

– У нас и так тесно, душно и пыльно, а в маске работать вообще невозможно. Я уже смирилась с тем, что рано или поздно переболею. Мой друг по старой работе недавно перенес коронавирус в легкой форме: у него была температура, не чувствовал запахов, но достаточно быстро восстановился. Надеюсь, у меня будет так же. К слову, у него в цеху переболело уже пятеро человек. У нас же пока таких случаев не было.

В химчистку привозят больше больничного постельного белья

Брестчанка Людмила рассказала Intex-press, что не видит, чтобы ситуация городе как-то изменилась в последние дни:

– Люди по-прежнему ходят на работу, по магазинам, в кафе. Но я стараюсь меньше отпускать на улицу своих детей. За них по-настоящему страшно. Недавно мой младший сын лежал в детской больнице, так во всем лор-отделении было всего три человека. Поэтому не было беспокойства, что его могут заразить коронавирусом.

Людмила работает в одной из городских химчисток и объяснила, что во время пандемии перестали привозить на обработку больничное постельное белье, так как плановые операции для пациентов в больницах были отменены. Белье больных COVID-19 в эту химчистку не возили – больницы обрабатывали его сами. Однако несколько дней назад постельное из больниц снова стали возить в химчистку, причем его объем, по сравнению с прошлыми партиями, увеличился.

– Не знаю, с чем это связано. Возможно, возобновили госпитализацию плановых больных, но тогда очень странно, что это сделали в пик заболеваемости. Я пока здорова, но на данный момент уже пятеро наших сотрудников на больничном с пневмониями, — отметила брестчанка.

170 пневмоний в день в одну больницу

Педагог Евгений сообщил, что объявление пика заболеваемости его не удивило. В стране еще весной бытовало мнение, что к лету эпидемическая ситуация наладится, но мужчина в это не верил уже тогда: слишком не вязались происходящие с людьми истории с официальной статистикой заболеваемости.

– Объявление о пике заболеваемости меня никак не удивило, этого следовало ожидать. Я лучше прислушаюсь к информации людей, переданной из уст в уста через «знакомую знакомых знакомых», чем официальной статистике. Таким образом я узнал, что только в одну из больниц города ежедневно поступает около 170 человек с пневмониями, — рассказал житель Бреста.

Молодой человек отметил и положительные стороны. К примеру, у него на работе администрация делает все, чтобы обезопасить своих сотрудников: повсюду висят санитайзеры и инструкции, как правильно мыть руки. Однако парень считает, что здоровье человека в первую очередь в руках самого человека.

Медикам тест на коронавирус делают раз в две недели

Мама брестчанки Светланы работает санитаркой в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи, которая, по словам девушки, не оборудована для приема больных коронавирусом.

– В нашем городе многие больницы предназначены для приема больных с COVID-19, но не БСМП, поскольку там не предусмотрено терапевтическое отделение. Но даже при таких обстоятельствах мама оказалась контактом первого уровня. Ей сразу же сделали тест, вчера пришел результат, который, к счастью, оказался отрицательным. Плановые же тесты в больнице сотрудникам, по словам мамы, проводят каждые две недели, — сообщила девушка.

Также мама Светланы рассказывала, что заболевшие медработники в больницах города есть. И сотрудников на данный момент не хватает, потому что многие являются контактами первого уровня и отправлены на самоизоляцию либо уже на больничном.

– Практически все врачи скорой помощи ездят на вызовы в защитных костюмах, но если вызовы «обычные» (переломы, инфаркты, инсульты), средства защиты не надевают. К примеру, моя подруга работает медсестрой на скорой помощи и недавно получила вызов на инсульт. Врачи поехали без костюмов, но на месте оказалось, что больной является контактом первого уровня. Поэтому от встречи с коронавирусом не застрахован ни один медработник, — отметила брестчанка.

К вспышке заболеваемости и слухам, я считаю, привело отсутствие своевременного полноценного информирования населения. Сейчас власти попытались озвучить более реальные цифры, но, мне кажется, роста заболеваемости можно было избежать, сообщая достоверную информацию своевременно.