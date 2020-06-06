Как «Саша три процента» испугался паренька с плакатом 15 6.06.2020, 8:35

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Именно таким ребятам строить будущее страны, а не завравшемуся колхозному таракану.

«Саша три процента» боится паренька с плакатом, пишет телеграм-канал МКБ, опубликовавший фото молодого человека на легальном пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов в Минске возле ГУМа.

Молодого человека смогли задержать, но с тезисом на его плакате нет смысла бороться: вся Беларусь уже согласна.

«Только взгляните в эти бесстрашные глаза! И вот именно таким ребятам строить будущее страны, а не завравшемуся колхозному таракану!», - пишет телеграм-канал МКБ.