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Как «Саша три процента» испугался паренька с плакатом

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  • 6.06.2020, 8:35
  • 14,665
Как «Саша три процента» испугался паренька с плакатом

Именно таким ребятам строить будущее страны, а не завравшемуся колхозному таракану.

«Саша три процента» боится паренька с плакатом, пишет телеграм-канал МКБ, опубликовавший фото молодого человека на легальном пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов в Минске возле ГУМа.

Молодого человека смогли задержать, но с тезисом на его плакате нет смысла бороться: вся Беларусь уже согласна.

«Только взгляните в эти бесстрашные глаза! И вот именно таким ребятам строить будущее страны, а не завравшемуся колхозному таракану!», - пишет телеграм-канал МКБ.


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