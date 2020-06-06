«39-летний мужчина c COVID даже плакал»: дневник врача-инфекциониста из Клецка 1 6.06.2020, 8:50

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Медик написала о тяжелых пациентах и экспериментальных препаратах.

Медик написала о тяжелых пациентах и экспериментальных препаратах.

Заведующая инфекционным отделением Клецкой ЦРБ Мария Крупская написала в своем дневнике о лечении гражданки Германии, экспериментальных препаратах и тяжелых пациентах. Фрагменты дневника медика опубликовало издание mlyn.by.

Пятница. 29 мая

Был обход с главврачом больницы Еленой Мискевич. Вместе осмотрели пациентов, обсудили стратегию лечения. В пятницу четыре пациента с «ковидом» отправились домой. Двое поступили, в том числе гражданка Германии — гостила здесь у родственников и затемпературила. Сейчас ее активно лечим. А еще лечу коллегу-реаниматолога.

Суббота. 30 мая

С утра обсудили, кого из пациентов отправить на КТ, кого на рентген, а кого и вовсе выписать. В субботу к нам перевели двух женщин из реанимации, которые 17 дней пролежали на ИВЛ. Тяжелых пациентов за время работы инфекционного госпиталя (с 1 мая. — Авт.) было достаточно. Обидно, когда стараешься, делаешь все необходимое, а люди продолжают температурить. Один 39-летний мужчина даже плакал: настолько ему тяжело было переносить болезнь. Но поправился. Приятно видеть в глазах таких пациентов благодарность.

Воскресенье. 31 мая

Второй выходной в этом месяце получился отличным! Спала до 10 утра. Хотелось бы и больше, но не могу: контролировать работу в отделении, пусть и дистанционно, нужно каждый день. Впервые заметила, как цветет сирень — очень захотелось нарвать букет. Погуляла с сыновьями Димой и Ваней на улице. Муж сейчас в рейсе, он у нас дальнобойщик. Легла пораньше спать: завтра ранний подъем. Перед сном почитала медицинскую литературу.

Понедельник. 1 июня

В 8:00 как штык была уже в «грязной» зоне. Осмотрела пациентов, многие с положительной динамикой. Сегодня поступило два человека, выписалось четыре. В «чистую» зону вышла в 15:00 и впервые за день поела. За время пандемии научилась, как и мои коллеги, подолгу обходиться без воды и еды. Пришлось даже отказаться от привычки пить по 2-3 литра воды в день — не успеваю.

Вторник. 2 июня

Респиратор, маска, костюм, одни и те же слова: «прон-позиция», «дыхательная гимнастика», «инфузионная терапия»… Работаем как роботы. Времени на переживания и опасения по поводу риска самим заболеть коронавирусом не остается. Если я начну бояться, как буду лечить пациентов?

Сегодня выписалась наша самая молодая пациентка, которой 21 год. У девушки болезнь прошла в легкой форме, без осложнений. Тяжелее лечить людей с сопутствующими заболеваниями сердца, легких, пациентов с онкологией.

Четверг. 4 июня

Решили использовать несколько новых активных веществ и антибиотиков. Поскольку препараты экспериментальные, берем письменное согласие у пациентов, которые хотят ими лечиться. Выяснилось, что за последние несколько дней люди стали меньше температурить. Возможно, помогли медикаменты.

Вечером из рейса вернулся муж и мне удалось уйти домой пораньше.