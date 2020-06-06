Дмитрий Бондаренко: Чтобы жить, как европейцы, мы должны научиться протестовать по-европейски 1 6.06.2020, 8:59

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Нам нравятся высокие технологические и социальные стандарты в странах ЕС.

Об этом в интервью для проекта Charter97.org «Смена власти» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Вы уже сказали, что сегодня в Беларуси идут массовые аресты лидеров оппозиции. Что делать? Как добиваться их освобождения?

- Мы очень хотим, чтобы наша страна была похожа на европейские страны. Нам нравятся умеренные цены, высокое качество товаров, высококлассное обслуживание в ресторанах, транспорте. Нам нравятся высокие технологические и социальные стандарты в этих странах. Но это не пришло само собой.

Например, в тот же Брюссель приезжают трактора, фермеры, недовольные действиями правительства или руководства Евросоюза, высыпают продукцию, сено или еще что-либо другое на дороги - люди борются за свои права.

А в Беларуси, получается, все хорошо никаких протестов нет, все довольны? Тогда не надо жаловаться на то, что Лукашенко правит столько времени. Потому что если люди не считают сами себя свободными, они не заслуживают, наверное, свободной обеспеченной жизни, потому что это не упало с неба, это результат протестов. Именно так регулируется государство. Если граждане чем-то недовольны, высказывают свой протест, а правительство, которое выбирается, вынуждено на это реагировать. Если оно не среагирует, то тогда это правительство будет просто отправлено в отставку. Надо четко понять причинно-следственные связи в этом случае.

Если мы хотим быть европейцами, хотим достойно жить, значит, мы должны уметь бороться, значит, мы должны уметь протестовать. Только тогда мы станем европейской страной. Никто за нас этого не сделает. Свободу нам никто не подарит.

Поэтому давайте не будем откладывать на потом и просто добьемся освобождения Николая Статкевича и Сергея Тихановского.

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