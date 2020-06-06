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«Настоящее время»: Сергей Тихановский - блогер, который бросил вызов диктатору

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  • 6.06.2020, 9:16
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«Настоящее время»: Сергей Тихановский - блогер, который бросил вызов диктатору
Фото: «Наша Ніва»

Российское издание опубликовало репортаж о народных протестах в Беларуси.

Сергей Тихановский – блогер, автор популярного в Беларуси ютуб-канала "Страна для жизни". Он выдвигался в кандидаты в президенты, но был арестован за прошлогоднюю акцию протеста против интеграции Беларуси и России на 15 суток и не успел поставить подпись на документах о регистрации своей инициативной группы. За Сергея это сделала его супруга Светлана – ее группу удалось зарегистрировать. Сейчас сторонники Тихановской собирают подписи для того, чтобы она смогла стать кандидатом в президенты, говорится в материале издания "Настоящее время".

В настоящий момент Сергей Тихановский находится в СИЗО по подозрению в применении насилия к сотрудникам милиции, а в стране идут задержания участников инициативной группы Светланы Тихановской. В воскресенье 7 июня в Минске запланирован очередной пикет по сбору подписей в поддержку Тихановской, но активисты и правозащитники ожидают новых провокаций со стороны властей.

Как задерживали Тихановского

После ареста Сергей Тихановский вышел на свободу и стал руководителем инициативной группы своей жены. В последующие две недели в Минске и других городах Беларуси собирались огромные очереди желающих подписаться в их поддержку. Однако вечером 29 мая в Гродно произошла провокация, в результате которой Сергея Тихановского задержали спецназовцы.

Это произошло после того, как неизвестная женщина, которую свидетели назвали провокатором, напала на блогера – не давала ему пройти, пыталась удержать за одежду. Она требовала у Тихановского ответить, почему его жены не было в Гродно. Тот пытался отстраниться от женщины, но появилась милиция, и Тихановского задержали.

Момент провокации отчетливо виден на видео:

В этот же день Лукашенко во время встречи с сотрудниками Минского тракторного завода упомянул своих потенциальных соперников на выборах. Он не назвал имя Сергея Тихановского, но, очевидно, говорил о нем. Интересно, что обстоятельства последующего задержания блогера оказались аналогичны тем, о которых говорил Лукашенко на встрече с сотрудниками МТЗ:

"В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. <...> На этого пацаненка (на встрече с Тихановским в Гродно в потасовке в толпе мужчина в штатском аккуратно положил сотрудника милиции на землю, позже мужчина рассказал, что милиционер упал на него сам – НВ) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь? И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность – так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация – это лучшая реклама. Они это так понимают", – сказал президент.

Через четыре часа после этой речи Лукашенко Сергея Тихановского задержали.

Светлана Тихановская 1 июня опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что расценивает провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя ее инициативной группы [Сергея Тихановского] "как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав". В своем письме Светлана потребовала у МВД обеспечить защиту членов инициативных групп, рассмотреть видеодоказательства невиновности Сергея Тихановского, выяснить личность женщины, спровоцировавшей конфликт.

Сейчас Сергей Тихановский находится в минском следственном изоляторе №1. По информации МВД, его подозревают в "насилии в отношении сотрудников милиции". Вместе с ним были задержаны несколько членов инициативной группы, граждане, наблюдавшие задержания, говорили о том, что милиция хватала и случайных прохожих.

Позже в студии и на даче Тихановского прошли обыски. Что было изъято в студии, неизвестно. Сотрудники гостиницы, в которой она размещается, рассказывали белорусской службе Радио Свобода, что следователи выносили папки и коробки, с чем – они не знают.

Фото: RFE/RL

Обыск на даче под Гомелем длился практически сутки – с трех часов дня до четырех ночи, его проводили три группы следователей.

Ни мать Сергея Тихановского, ни его друзей и знакомых в помещение во время обыска не пустили.

Обыски прошли также в квартире у матери блогера в Гомеле, но там следователи ничего не изъяли.

После задержания Сергея Тихановского начались преследования членов инициативной группы его супруги. Ее координаторы уже не могут точно сказать, сколько человек сейчас за решеткой.

В Мозыре задерживали оператора ютуб-канала "Мозырь для жизни" Александра Цуранова, активиста Дениса Колоса и фермера Александра Венгуру. По словам Венгуры, милиция разыскивала оператора Сергея Тихановского – Дмитрия Попова. Позже его задержали под Мозырем. Сам фермер был освобожден вместе с Цурановым и Колосом. Однако 5 июня Цуканова снова задержали.

В Гродно задержан участник инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга. Люди в штатском подошли к пикету в центре города, где Владимир собирал подписи за выдвижение Тихановской, отвели его в припаркованный поблизости микроавтобус, а затем отвезли в неизвестном направлении. Позже неизвестные задержали активистку Ольгу Каракину.

В Новополоцке, по данным правозащитного центра "Весна", из-за стрима Сергея Тихановского получили по 15 суток ареста активисты Андрей Зуев и Артур Синеха. Зуев – член инициативной группы Светланы Тихановской.

По информации правозащитного центра "Весна", по состоянию на 5 июня 12 членов инициативной группы выдвиженки в кандидаты в президенты Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Кроме того, задержаны несколько десятков волонтеров команды Тихановской и сторонников блогера Сергея Тихановского.

"Задержания идут целенаправленно, происходит давление именно на участников инициативной группы Светланы Тихановской, – считает юрист правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. – Я думаю, что цель всего этого – остановить активность Тихановского по сбору подписей. Эти очереди, которые визуализируют недовольство людей политикой Лукашенко, видно, тому самому Григорьевичу очень испортили настроение. Поэтому, вероятно, задерживают именно участников инициативных групп, других активистов", – прокомментировал происходящее белорусской службе Радио Свобода Стефанович.

Белорусские правозащитники уже признали Сергея Тихановского политзаключенным. Ему и другим задержанным должны официально предъявить обвинения не позднее вечера понедельника, 8 июня.

ОБСЕ и Европарламент призвали освободить Сергея Тихановского и его соратников и пригрозили белорусским властям санкциями.

Популярный российский блогер Илья Варламов опубликовал на ютубе получасовое видео о выборах в Беларуси под названием "Конец эпохи Лукашенко: протесты, задержания Тихановского и белорусский Майдан". В нем он подробно рассказал о задержании Сергея Тихановского и выдвижении его жены Светланы Тихановской на пост президента, в том числе показал кадры инцидента в Гродно, которые назвал очевидной провокацией.


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