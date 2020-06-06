Названа группа крови, которая делает людей более уязвимыми перед COVID-19 1 6.06.2020, 9:20

6,585

Совместное исследование было проведено группой европейских генетиков.

Генетики обнаружили связь между ДНК пациента и тяжестью течения COVID-19. Согласно новому исследованию, наличие крови второй группы связано с 50-процентным увеличением вероятности того, что пациенту понадобится кислород или аппарат ИВЛ.

Совместное исследование было проведено группой европейских ученых. Оно опубликовано в виде препринта (не рецензировалось другими учеными) на сайте MedRxiv.

Исследователи показывают, что относительно неизученные факторы могут играть большую роль в развитии опасной для жизни формы COVID-19. Врачи взяли образцы крови у 1610 пациентов, которые нуждались в подаче кислорода или аппаратах ИВЛ. С помощью генотипирования они извлекли из крови ДНК. Затем провели такое же исследование крови 2205 доноров без признаков COVID-19.

Ученые выяснили, что характер протекания болезни и вероятность заражения могут быть связаны с мутациями в двух участках хромосом. Один из них связан с определением группы крови человека.

Молекулярный генетик Андре Франке из Кильского университета (Германия) предполагает, что локус, где находится определяющий тип крови ген, также содержит участок ДНК, который работает как выключатель гена, продуцирующего ответственный за сильный иммунный ответ белок.

А сильный иммунный ответ (цитокиновый шторм) развивается у некоторых людей с коронавирусом, что приводит к обширному воспалению и повреждению легких.